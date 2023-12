L’AC Ajaccio fait tomber le leader Laval (2-0)

Après le bon match nul obtenu face à Angers (1-1), le dauphin du championnat, c’est Laval le leader qui était attendu ce mardi soir à Timizzolu. Pour cette rencontre de gala, Olivier Pantaloni, le coach ajaccien était privé de plusieurs éléments et non des moindres : Barreto, Michel, Bayala, Chanot, Avinel, Quemper, Benhaim, blessés ou suspendus manquaient notamment à l’appel. Et pas forcément au meilleur moment, avant d’affronter l’équipe surprise du championnat et solide leader de Ligue 2. Malheureusement, pour ce match d’importance, le public était loin d’avoir répondu présent, froid et match en semaine avaient eu raison de la motivation de beaucoup de supporters. Un match retardé de quelques minutes pour un problème de filet dans le but installé juste derrière la tribune Faedda.

Cela n’empêchait pas les Ajacciens de bien rentrer dans la partie. Sur un corner, Jacob d’un retourné acrobatique faisait même passer les premiers frissons sur le but lavallois (8e). Une partie disputée sur un rythme élevé entre deux équipes décidées à gagner la bataille du milieu de terrain. Les occasions étaient cependant très maigres pour ne pas dire inexistantes. Une remise de Touzghar pour Bammou dans la surface lavalloise n’était pas loin d’inquiéter Samassa mais la frappe de l’attaquant ajaccien était finalement contrée (38e). Face à une équipe lavalloise bien organisée, le collectif ajaccien ne trouvait pas la faille. Le leader du championnat, lui, n’avait tout simplement pas tirer une seule fois en direction du but rouge et blanc. Une première période bien terne l Loin de la mi-temps haletante disputée quatre jours auparavant face à Angers.

Au retour des vestiaires, le scénario ne changeait pas entre deux équipes ayant les pires difficultés à s’approcher du but adverse. Il était écrit que cette rencontre allait se décanter sur un coup de pied arrêté. Jabol reprenait de la tête un corner de Mangani, que Touzghar déviait dans le but lavallois, malgré l’intervention désespérée d’un défense orange et noir (60e) ! Timizzolu pouvait laisser éclater sa joie. Laval tentait alors de réagir mais la défense ajaccienne tenait bon, Jabol s’octroyant même un festival dans la défense orange et noir (68e). Seul Diaw n’était pas de trouver le cadre de Sollacaro, suite à un corner. Mais jusqu’alors, la prestation du leader était très nettement insuffisante.

Sur un nouveau corner, Thomas catapultait une tête dans la lucarne ajaccienne mais Sollacaro réalisait un véritable exploit pour sortir la tentative lavalloise (79e). Les espaces commençaient à se créer des deux côtés. La fin de match devenait très tendue et sur une mauvaise passe en retrait, Touré prenait le meilleur sur le dernier défenseur lavallois avant de dribbler Samassa le gardien orange et noir, contraint de faucher l’attaquant ajaccien en pleine surface ! Un penalty que se chargeait de transformer Nouri sans trembler (90e) : 2-0, la messe était dite. Timizzolu laissait éclater sa joie.

Le leader de Ligue 2 venait de tomber à Ajaccio, en toute logique. L'ACA remonte à la 7e place du classement.

Place désormais à la Coupe de France avec la réception d'Orléans, samedi, toujours à Timizzolu.