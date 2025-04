L’AC Ajaccio bat Amiens (2-1) et se rapproche du maintien

AC Ajaccio – Amiens 2-1 (1-1)



Stade Michel-Moretti

3 000 spectateurs environ

Arbitre : Mr Benoit Millot

Buts : Kanté (23e), Everson (77e) pour l’ACA ; Mbaye (32e) pour Amiens

Avertissements : Monconduit (9e), Mbaye (17e), Kaiboue (76e) à Amiens ; Kouassi (27e), Huard (39e) à l’ACA



AC Ajaccio

Sollacaro, Vidal, Huard, Youssouf, Kouassi, Bamba, Barreto, Everson, Anziani, Santelli, Kanté (Touré, 63e), entraineur : Olivier Pantaloni



Amiens

Gurtner, Ait Boudlal, Jaouab, Corchia, Kaiboue (Rafii, 82e), Lobry (Manitu, 83e) , Monconduit, Leautey, Mafouta (Chibozo, 86e), Mbaye (Lutin, 83e), Vita, entraineur : Omar Daf



Après la défaite à Martigues la semaine dernière, l’AC Ajaccio avait l’occasion de rebondir avec la réception d’Amiens, un autre concurrent direct au maintien. Pour ce choc de la 29e journée, Titi Debès, le coach ajaccien, avait pu aligner son équipe quasi-type à l’exception de Soumano, blessé au genou.



Les Ajacciens entamèrent de la meilleure des façons la rencontre, grâce à un pressing intense sur la défense picarde. Anziani sur une bonne combinaison à la suite d’un corner, écrasa trop sa frappe (9e). Puis, Huard, de la tête, trouva le poteau de Gurtner (19e) avant que Kouassi n’expédie une frappe plein axe juste au-dessus de la transversale amiénoise (20e). Les visiteurs réagissaient ensuite par contre-attaque et Leautey trouvait, lui aussi, le poteau de Sollacaro (22e).



L’erreur de Gurtner

Le match gagnait en intensité et Amiens était poussé à la faute : sur une passe anodine en retrait, Gurtner, le portier picard, prenait beaucoup trop de temps à dégager et se faisait contrer par Kanté, qui n’avait plus qu’à pousser le ballon au fond des filets (23e) ! Une ouverture du score totalement méritée. Mais, la joie des Ajacciens allait être de courte durée. Sur un tir de Mafouta contré par Vidal, Mbaye, tout heureux d’être là, récupérait le ballon et s’en allait battre Sollacaro, impuissant (32e) pour égaliser. Le jeu devenait alors plus haché jusqu’à la pause.



Le bijou d’Everson

Au retour des vestiaires, l’AC Ajaccio mettait la pression et Anziani déclenchait une superbe frappe enroulée qui termina sa course sur la barre transversale de Gurtner (50e). Puis, Santelli à la récupération d’un bon ballon, se présentait seul face au gardien visiteur, mais Gurtner au prix d’une superbe parade, stoppait le tir de l‘attaquant ajaccien, pourtant à bout portant (63e). Anziani, Santelli et Barreto mettaient la défense visiteuse au supplice, mais Amiens tenait miraculeusement bon (73e). Les Picards allaient finalement et logiquement céder sur un coup franc direct du jeune Everson Jr, aux 25 mètres, en pleine lucarne (76e). Imparable. Malgré quelques frayeurs en fin de match, l’ACA remportait un succès de haute lutte, quasiment synonyme de maintien en Ligue 2. Onzièmes avec 37 points, les Ajacciens se déplaceront à Troyes, vendredi.