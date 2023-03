Kyrnolia : un chèque de 20 000 € remis à l'association Inseme

Ainsi ce sont 33 000€ qui ont été récoltés depuis le début du partenariat au profit des familles contraintes au déplacement médical sur le continent !

Dans un communiqué la Squadra d’INSEME "remercie chaleureusement les équipes de Kyrnolia mobilisées sur ce beau projet !"

Pour chaque souscription à l’e-facture, un acte totalement gratuit pour le consommateur, Kyrnolia, s’engage à faire un don responsable et solidaire d’un montant d’un euro auprès de l’association INSEME qui en ce mois de mars s'est vue remettre deux chèques de 10 000 € chacun de la part M.Baptiste Denizot directeur la CEOC, (Compagnie des eaux et de l’ozone de Corse) à l’agence d’Ajaccio et de la part M. Gilbert Bizien directeur de Kyrnolia à l’agence de Porto-Vecchio.