Kickboxing : Océane Ayala, une Ajaccienne qualifiée pour le championnat d'Europe universitaire

Elle avait dû abandonner le système fédéral pour ses études. Océane Ayala a commencé les sports de combat à 12 ans, à l'Aiacciu Kick Boxing. A 18 ans, elle a quitté la Corse pour s'installer à Aix-en-Provence, où elle a démarré ses études de psychologie à l'université d'Aix-Marseille. Partie pour cinq ans dans l'optique d'un master, elle a concouru au championnat de France universitaire de Kickboxing-MuayThaï, organisé le week-end dernier sous l’égide de la FFSU et la FFKMDA.



"Elle a fait trois combats dans le week-end avant de perdre en finale contre une championne du monde, Émeline Thomas, qui était en équipe de France, raconte Bernard, son père. Elle était quand même très fière de tomber contre une championne du monde et de s'incliner après une décision partagée (deux juges ont désigné la championne de France, un autre Océane)."



Sacrée vice-championne universitaire, Océane se voit également attribuée une distinction individuelle. "Son engagement et ses qualités de boxeuses lui ont valu le trophée de meilleure technicienne de cette compétition, précise fièrement le papa. Ce qui récompense la performance qu'a pu démontrer l'athlète aussi bien dans sa gestuelle technique que dans son fair-play. Tous les coups doivent être précis, déterminés."



Une gratification qui a poussé le directeur national adjoint de la Fédération française du sport universitaire à la choisir pour disputer le championnat d’Europe universitaire, qui se déroulera du 20 au 24 juillet 2023 à Zagreb (Croatie). D'ici-là, la jeune Ajaccienne participera au championnat régional universitaire de boxe anglaise à Nice, le 9 mars prochain.