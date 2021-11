Karina Goffi nouvelle présidente l’UMIH Corsica

Les représentants des professionnels des industries du tourisme sont totalement bénévoles. Ils ont eu, et ont encore durant cette pandémie de COVID-19 qui n’est pas achevée, de lourdes tâches à accomplir au service d’une profession particulièrement impactée par les confinements, les restrictions et les protocoles sanitaires. Le rôle de l’UMIH Corsica est, en effet, de représenter, informer et défendre les hôteliers, cafetiers, restaurateurs, discothécaires, exploitants de bowling, traiteurs, professionnels de l’évènementiel, mais également des spas et de la thalassothérapie. L’UMIH siège au sein de plusieurs institutions (ATC, CCI, URSSAF, CPSTI, Impôts, Médecine du Travail, CFA, Commission Accessibilité, CGPME…), ce qui leur permet d’être entendus par les services et opérateurs de l’État dans les différentes procédures. L’aide de l’UMIH a notamment été importante pour les professionnels qui devaient, entre autre, établir leurs dossiers pour l’obtention des aides. Elle propose aussi un conseil au plan organisationnel, comptable, fiscal, juridique ou administratif. Elle a apporté un soutien en cas de fermeture administrative.

La charge de travail a donc été très importante et si l’UMIH Corsica regroupe un peu plus de 600 adhérents, c’est une véritable mission de service public qu’elle a remplie, accompagnant sans relâche les entreprises de son secteur. Les trois collaboratrices de l’organisation, Laetitia Cioni, Michelle Saliceti et Christelle Cristofini, se sont données sans compter. « Les professionnels de nos secteurs d’activité ont vu combien notre mission pouvait être importante dans ces situations, remarque la nouvelle présidente. Nous espérons que ceux qui n’ont pas encore souscrit leur adhésion viendront nous rejoindre. Ils contribueront à conforter l’emploi de nos salariées et nous pourrons être encore davantage à leurs côtés. Pour soutenir les entreprises, nous avions d’ailleurs baissé les cotisations en 2020. Nous sommes restés, cette année encore, en dessous du niveau qu’elles auraient dû avoir.»

La Corse, avec 31% de son PIB régional lié à la dépense des touristes est, selon l’INSEE, la région française où cette activité représente le plus fort pourcentage dans l’économie (malgré une part liée au transport plus importante qu’ailleurs). Elle génère quelques 12 000 emplois. A ce titre, l’UMIH Corsica, avec Karina Goffi, s’est investie pour la préservation et la relance de l’ensemble des activités économiques insulaires. Elle été à l’initiative du « Collectif des acteurs économiques de la Corse » qui a négocié au niveau régional mais également auprès des plus hautes instances de l’État. L’UMIH étant, au plan national, le principal syndicat des professionnels de l’hôtellerie et de la restauration, la délégation insulaire a pu avoir une écoute facilitée à Paris auprès des différents interlocuteurs.