Karate : Zadig Eyquem de l'ACA Arts Martiaux sélectionné pour les championnats du monde en Italie

Jean-Michel Feracci, président de l'Athletic Club Ajaccien Arts Martiaux ne cache pas sa fierté "Zadig a travaillé sans relâche cette saison, et ses résultats parlent d'eux-mêmes." Les performances exceptionnelles du jeune athlète ajaccien durant la saison 2023/2024 ont en effet été déterminantes pour sa sélection. "Sa présence à Venise est le fruit d'un travail acharné et d'un engagement total, tant sur le plan technique que mental, sous la direction du staff technique de l'Athletic Club Ajaccien Karaté. " détaille l'entraineur "Sa 3ème place en cadet et 7ème place en juniors à la coupe de France Kata, sa victoire à la Coupe de France Shito-Ryu, sa 3ème place aux championnats de France, sa performance notable à l'open international en Espagne à La Coruna, et sa victoire à la Coupe de France Sud sont autant de témoignages de son talent et de sa détermination."La sélection de Zadig Eyquem pour les championnats du monde a été décidée par la direction technique nationale, en collaboration avec les entraîneurs nationaux. Au total, ils ont retenu 40 jeunes athlètes français pour représenter la France lors de cet événement international majeur. "C'est une reconnaissance immense pour Zadig et pour notre club. Nous avons toujours mis un point d'honneur à former des athlètes d'élite, et voir l'un des nôtres atteindre ce niveau est une immense satisfaction. Zadig incarne les valeurs de rigueur et de discipline qui sont au cœur de notre formation à l'ACA." continue l'entraineur qui poursuit "Avec cette sélection, Zadig Eyquem rejoint l'élite du karaté français et porte avec lui les espoirs de tout un club, voire d'une ville entière."Tous les regards se tourneront désormais vers les tatamis vénitiens, où le jeune athlète ajaccien espère bien faire briller les couleurs de la Corse et de la France.