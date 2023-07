Justice : Les greffiers du tribunal judiciaire et de la cour d'appel de Bastia sont en grève

D'autres professions sous la tutelle du ministère de la Justice ont déjà vu leur statut réévalué positivement, c'est le cas pour les secrétaires administratifs, les éducateurs de la protection judiciaire de la jeunesse et les conseillers pénitentiaires d'insertion, ces derniers étant même passés de catégorie B à A. Les greffiers espéraient également atteindre la catégorie A, mais cette revalorisation ne fait pas partie de la réforme proposée par le ministère de la Justice, ce que dénonce la greffière du tribunal de Bastia. "Nous sommes en catégorie B+, ce qui n'existe pas dans les autres ministères. Mais cette situation touche également des agents administratifs en catégorie C qui prennent des audiences et qui occupent notre fonction sans avoir le statut de greffier. Quand on voit ce qu'on nous offre en retour, on a l'impression d'être les oubliés de la justice".



Les greffiers représentent un maillon indispensable dans le système judiciaire, puisque leur rôle va de l'authentification des actes, des paroles et des jugements, à la notification des convocations et des décisions en passant par le lien qu'ils représentent entre les justiciables, les avocats et les magistrats. En sommes, sans eux, les tribunaux ne peuvent pas fonctionner. "Dans toute la chaîne judiciaire, la présence du greffier est obligatoire. Notre métier est peu connu et assez invisible au regard de la société, souligne Marie Bouchar. Notre travail est très contraignant, nous travaillons le soir et les week-ends avec des astreintes. À toutes les étapes, notre présence est obligatoire, c'est pourquoi nous demandons une offre à la hauteur de notre mission."



Une réunion entre l'intersyndicale et le garde des Sceaux doit avoir lieu demain matin au ministère de la Justice à Paris afin de trouver une issue positive à cette situation.