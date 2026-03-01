Julien Morganti : « dimanche, le changement va avoir lieu ! »

(Photo Gérard Baldocchi)

Pas de grand meeting d’entre-deux-tours pour Julien Morganti, mais une conférence de presse. Le candidat tête de liste « Uniti », arrivé en seconde position avec 25,48 % des suffrages et 3 630 voix, préfère, avec son équipe et ses soutiens, consacrer ses dernières journées de campagne et ses forces directement auprès de ses électeurs, par téléphone, en porte-à-porte et dans les quartiers.Celui qui est désormais allié avec Jean-Martin Mondoloni sous la bannière « Uniti Per Dumane » et qui a reçu le soutien des communistes le sait : « j’ai confiance dans le rapport de force arithmétique ». Au total, huit sensibilités politiques, de droite, de gauche, et les nationalistes du PNC, comptent leurs troupes pour prendre la citadelle bastiaise. Le soir du premier tour : « 65 % des Bastiais se sont exprimés contre la majorité », martèle Julien Morganti, confiant également dans l’accord et le projet politique passés avec ses alliés, avec l’ambition « de prolonger cette avance arithmétique ».Mais les mathématiques politiques ont, comme on le sait, leur propre logique. Julien Morganti s’adresse aux abstentionnistes et « aux électeurs qui ne se sentent plus représentés ». Pourtant, le candidat bastiais en est certain : « dimanche, le changement va avoir lieu, les Bastiais auront un nouveau maire ».Pas de grande déclaration à la tribune, mais pas non plus de tendresse envers ses concurrents. Si, « comme ses adversaires », Jean-Martin Mondoloni se garde bien « d’emprunter des noms d’oiseaux, de Pinocchio ou de Netflix », signe selon lui de « fragilité » du camp adverse. Pour l’élu territorial de droite, Gilles Simeoni est devenu : « l’homme qui dirige le système clientélaire le plus puissant que la Corse n’ait jamais connu ». Jean-Martin Mondoloni déroule : « Ce n’est plus le Gilles Simeoni de 2014, c’est un homme politique qui a failli pendant ses 12 années. Où est son ouverture d’esprit d’il y a 12 ans ? Il se retrouve à se replier sur la frange indépendantiste la plus dure. Où sont ses amis ? ».À Julien Morganti de rebondir : « ce système est en train de vaciller au regard des résultats électoraux. La population n’en peut plus et est étouffée par ses méthodes. ». La tête de liste paraphrase aussi son adversaire : « Gilles Simeoni avait dit en 2008 : “Je n’ai pas d’appartement, pas d’emploi à vous proposer. Si on vous en propose, prenez-les et votez contre.” ». Pour lui : « cette phrase se retourne contre lui ».Pour Julien Morganti et Jean-Martin Mondoloni, la question qui sera posée aux Bastiais dimanche est simple : « quel maire veulent les Bastiais pour dimanche ? ».La tête de liste se dit très à l’aise pour y répondre en offrant « une équipe compétente et un maire à temps plein, ce que les autres candidats ne peuvent pas incarner », avec la volonté, pour Jean-Martin Mondoloni, de « basculer dans un autre monde, celui d’une ville avec une nouvelle énergie. Construire une ville de rêve pour les jeunes et non une ville mythifiée d’il y a 40 ans ».Les candidats seront fixés dimanche soir à 20 heures. Les Bastiais auront jusqu’à 18 heures, horaire de fermeture des bureaux de vote, pour faire leur choix.