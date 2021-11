Judo : la Calvaise Julia Tolofua confirme à Perpignan

Julia Tolofua a marché dans les traces des sœurs Gneto ce samedi en fin d'après-midi à Perpignan.

En effet, après les médailles d'or d'Astride (-52 kg) et Priscilla Gneto (-57 kg) obtenues vendredi, Julia Tolofua est parvenue, ce samedi 13 novembre 2021, à conserver son titre chez les lourdes (+78 kg).

La Calvaise, déjà troisième du Grand Slam de Paris le mois dernier, et toute récente championne du monde militaire, n'a laissé aucune chancve en finale à Léa Fontaine (Sainte-Geneviève-des-Bois judo).

Encore une belle performance pour Julia, une perf qui rejaillit sur toute le Judo corse et tout à l'honneur de la famille Tolofua qui a fait de Calvi sa ville d'adoption il y a plusieurs années déjà.