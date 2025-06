Judo : Gratien Savelli sacré champion de France Senior Excellence à Metz

Gratien Savelli, licencié au club de judo de Monticello en Balagne, a été sacré champion de France Senior Excellence (1re division) dans la catégorie des +100 kg, lors des championnats organisés à Metz le 19 avril par la Fédération sportive et gymnique du travail (FSGT). Formé au club de Monticello, où il a remporté plusieurs titres de champion de Corse, le jeune Corbarais a remporté ses six combats par ippon, la note maximale en judo. Il s’entraîne sous la direction de Thierry Geslin, fondateur du club, 6e dan et ancien compétiteur de haut niveau.



Autre représentant du club en lice lors de ce championnat : Théophile Geslin, encore junior, a combattu en -73 kg. Il s’incline en finale du tableau Honneur (2e division), une belle performance également pour ce jeune judoka formé à Monticello.