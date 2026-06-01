Judo : 3 podiums pour le JC Bastiais en Aveyron

« Nous avions 4 qualifiés mais 3 seulement ont participé car Riham notre championne de Corse +70kg n'avait pas encore assez d'expérience pour ce niveau de compétition » souligne le président du Judo Club Bastiais, Jean Carlotti. En -52 kg, Alicia Vincent s’est classée 3e après avoir remporté tous ses combats en poule par ippon. « Légèrement blessée lors de son combat victorieux en ¼ finale, elle était diminuée pour accéder en finale. Mais obtient une médaille de bronze bien méritée » commente J. Carlotti.

Léo Pomponi, en -38kg termine lui vice-champion. « Il a gagné tous ses combats en poule par ippon, remporté le ¼ et la ½ finale mais s’incline lors de sa première finale. C’est très encourageant et peut espérer faire mieux la saison prochaine car il est le seul première année du groupe ».

Enfin, Dinis Martins Barbosa, -42kg, se classe 3e après avoir remporté tous ses combats en poule par ippon et son ¼ finale. « Il aurait dû se qualifier pour la finale car il projette son adversaire en début de combat mais n'obtient qu'un waza ari au lieu d’un ippon qui lui aurait donné la victoire. De la frustration car peu après son adversaire l’a projeté à son tour. On ne conteste jamais les décisions d'arbitrage sur le tapis mais on peut en discuter en dehors » explique Jean Carlotti. « Il faut noter que Dinis est le premier enfant issu du nouveau dojo social de Lupino à se classer à un championnat de France. De bons résultats que l’on doit à nos professeurs Maurice Massoni et Jean-Ba Lucchi ».

