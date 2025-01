Jubilé 2025 en Corse : comment obtenir l'indulgence plénière dans les églises jubilaires ?

Le jubilé 2025 a officiellement débuté en Corse avec l’ouverture de la Porte Sainte à Bastia. La cérémonie solennelle, présidée ce samedi par le Cardinal François Bustillo, a marqué le coup d’envoi d’une année tournée vers la prière, le pardon et à la conversion.

explique

le cardinal François Bustillo

Le thème de cette année jubilaire, "Pèlerins d’Espérance", invite chacun à se mettre en marche, non seulement sur le plan physique, mais aussi spirituel.

, précise le cardinal Bustillo.



Un pèlerinage....en Corse

Si le jubilé, une tradition remontant au XIIIe siècle, incite les fidèles à entreprendre un pèlerinage pour se rapprocher de Dieu en allant à Rome, cette année, l’Église a choisi de rendre ce chemin plus accessible. En plus des pèlerinages au Vatican, des églises jubilaires ont été désignées dans les diocèses, permettant ainsi aux cro

Une année jubilaire est une année particulière où l’Église fait mémoire d’un événement important. […] L’Église nous dit : ne restez pas dans l’immobilité, bougez. La foi chrétienne nous pousse à aller vers la vie et vers l’espérance","Un pèlerin, c’est quelqu’un en mouvement, mais toujours avec une destination précise. Il part d’un point A pour atteindre un point B, en quête de sens dans sa vie. Sa boussole intérieure est guidée par l’Esprit de Dieu"yants de vivre cette expérience spirituelle plus près de chez eux. "En Corse, deux églises sont jubilaires : la cathédrale Notre-Dame de l’Assomption d’Ajaccio, qui avait déjà été désignée comme église jubilaire au début de l’année et la cathédrale Sainte-Marie de Bastia, où la Porte Sainte a été ouverte samedi.

Le jubilé ne se limite pas à un acte individuel : il vise aussi à créer une dynamique au sein des communautés. Les paroisses corses sont encouragées à organiser des pèlerinages vers les cathédrales d’Ajaccio et Bastia, afin de vivre cette démarche collective. « La foi est un chemin, un mouvement, pas une immobilité, insiste le Cardinal Bustillo. Ce jubilé doit nous pousser à avancer, à chercher du sens, à renforcer notre espérance. » Cette désignation des cathédrales d’Ajaccio et de Bastia comme églises jubilaires doit également permettre de créer une nouvelle dynamique spirituelle au sein du diocèse. "Les curés savent qu’ils peuvent organiser des célébrations pour leurs paroissiens dans l’une des deux cathédrales. Ce mouvement heureux va créer une dynamique sympathique pour sortir de la paroisse et se diriger vers un lieu de culte particulier et de communion", explique le cardinal.



L’indulgence plénière, une grâce exceptionnelle

Les fidèles qui participent à cette année sainte ont la possibilité d’obtenir l’indulgence plénière, une grâce particulière effaçant les peines dues aux péchés déjà pardonnés. Pour cela, ils doivent respecter des conditions précises. "Les conditions traditionnelles s’appliquent : se confesser, prier pour le Pape, proclamer le Credo, et se rendre dans un lieu que l’Église a désigné comme lieu de rassemblement" , a précisé le cardinal. Ceux qui ne peuvent se déplacer ne sont pas oubliés. Une indulgence pourra également être obtenue depuis chez soi, à condition de prier et de suivre les célébrations à la radio ou à la télévision. L ’occasion d’accomplir un véritable voyage spirituel, sans quitter l’île.