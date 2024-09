Journées Napoléoniennes de Corte : "pour remettre à l’honneur les relations entre Paoli et Napoléon"

Les Grognards de l’Empire et la musique impériale avaient rendez-vous dans les jardins de la mairie ce samedi après-midi pour célébrer la 4e édition des Journées napoléoniennes. Tous ont embarqué dans le petit train, direction la vieille ville et plus précisément la place d’Armes où ils ont proposé à la population et aux nombreux touristes, une démonstration de musiques militaires comme la Marche impériale, bien sûr.

C’est ensuite sur la place Paoli que l’on a retrouvé ces gardiens de l’histoire impériale pour diverses animations à commencer par un jeu question-réponse auquel était invitée la population, suivi d’une démonstration de danses prisée à l’époque du 1er Empire.





Mais pourquoi ces Journées napoléoniennes à Corte ?

« La famille Bonaparte habitait près de l’église de l’Annonciation durant près de cinq années. Joseph est né à Corte, Charles et Letizia étaient très proches de Pascal Paoli et les historiens pensent, enfin, que Napoléon aurait été conçu à Corte. À travers le récit familial, le jeune Bonaparte, devenu ensuite Napoléon 1er, a été imprégné des idées de Pascal Paoli. Et effectivement on retrouve chez le jeune Napoléon des éléments de corsitude. C’est ce que nous avons souhaité mettre en relief à l’occasion de cette quatrième édition des Journées napoléoniennes ».

Ces journées sont aussi l’occasion de réhabiliter Napoléon par rapport à Pascal Paoli. En effet, la culture cortenaise s’est articulée depuis des décennies autour de Pascal Paoli, ce qui est tout à fait logique puisque Corte a été la capitale de la Corse durant la période de l’indépendance entre 1755 et 1769.

« C’est pourquoi nous avons souhaité remettre à l’honneur les relations entre Paoli et Napoléon. Et on voit, à travers les récits historiques, l’importance qu’avait Napoléon, pas forcément pour Corte, mais pour la Corse en général. D’ailleurs, une lettre a été lue sur la place Paoli. Une lettre écrite par Napoléon quand il avait 20 ans, alors qu’il était élève officier à Auxonne. Dans cette lettre, le futur Empereur dit toute l’admiration qu’il a pour Pascal Paoli et ses idées démocrates. Quelque part, donc, Paoli était un modèle politique pour le jeune officier », a détaillé Marie Albertini qui n'a pas manqué de remercier Valérie Cerutti, Martine Barriel et le service technique de la mairie « qui ont permis que cette manifestation se déroule dans de bonnes conditions.







Relève de la garde, Grognards de l’Empire, danses impériales ont rythmé cette première journée avec une conférence de Jean-Do Poli autour de son ouvrage « Napoléon inconnu » Ce dernier a mis en relief les éléments corses qui ont persisté chez Napoléon 1er et qui étaient en sommeil chez le jeune Bonaparte. « Des éléments qui lui ont peut-être permis d’avoir le destin qu’il a eu », a souligné le Dr Marie Albertini.

Les Journées napoléoniennes se poursuivront ce dimanche au cinéma l’Alba avec la diffusion, gratuite, du film « Napoléon vu par Abel Gance ». Une diffusion qui se fera en trois parties. La première entre 10 heures et 12 h 15, la deuxième entre 14 heures et 15 h 30, enfin la troisième partie sera diffusée entre 16 heures et 19 h 15.