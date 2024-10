Journée de la revue ce samedi 26 octobre au Musée de Bastia

Parmi les invités à partir de 10h, Hélène Erika Sanchez, graveur d'art pour « Francesco Giammari artiste-graveur, au service de Corsica antica e moderna ». Francesco Giammari était un artiste corse qui a illustré la revue « Corsica antica e moderna » pendant près de 10 ans, de 1932 à 1942. « Pour illustrer de façon figurative une idéologie comme l’irrédentisme, c’est la xylographie, technique la plus expressive pour ce genre de représentation que choisit Giammari » souligne Christian Peri, organisateur de cette journée. « Artisan de l’esthétique de Corsica Antica e Moderna, il crée des bois originaux mais aussi des bandeaux, des vignettes et cul de lampes de grande qualité graphique ».







Au programme aussi

Yann Le Borgne et Thomas Silvert.

Une continuité de Drozophile, revue suisse à Drozo revue helvéto-corse. Regard sur une aventure éditoriale et associative animée par des plasticiens...



Arnaud Dhermy (Gallica/BNF)

L'illustration dans les revues dans le premier 20e siècle : la tentation de l'héraldique ?



Joseph Martinetti (Université de Nice)

La revue italienne Geopolitica (1939-1942) : la stratégie par les cartes.



Elodie Pinet (Université de Corse)

L'usage de la revue comme élément de médiation du concept artistique au combat social à destination du public. L'exemple des avant gardes européennes.



Xavier Dandoy de Casabianca (Éditeur)

La mythique revue Doc(k)s revient !



Philippe Pierangeli (Éditeur)

Isula muntagna … Une revue et la photographie,



Julie Pontaut. Graphiste (sous réserve)

Une expérience de graphiste au service des revues.