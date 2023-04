Journée Internationale des prisonniers politiques : en Corse, les associations toujours mobilisées

Depuis 2004, chaque 17 avril vient rendre hommage aux prisonniers politiques partout dans le monde. Instituée par la première conférence internationale sur les prisonniers politiques à Donostia, au Pays Bas, cette journée vient directement faire référence à la Journée du Prisonnier Palestinien, elle-même mis en place en 1975 pour rappeler que certains sont encore détenus pour leurs idées politiques. Comme chaque année, l’évènement a trouvé une résonnance particulière en Corse.L’associu Aiutu Patriotticu a ainsi profité de l’occasion pour annoncer la prochaine diffusion de son film documentaire « Pulitichi » qui recueille le témoignage de 11 anciens prisonniers politiques corses. « Ce documentaire part d’abord d’une volonté de recueillir leurs témoignages, de les interroger sur leur vécu de l’incarcération et de porter un regard sur l’ensemble de leur parcours. Mais assez rapidement, nous nous sommes rendus compte que nous avions tellement de matière et que ces témoignages étaient tellement passionnants, que nous nous sommes dits qu’il fallait vraiment que nous en fassions quelque chose de construit, avec un vrai travail d’écriture », confie Emmanuelle Carli, la présidente d’Aiutu Patriotticu, alors que la première bande annonce du documentaire a été révélée dans l’après-midi sur les réseaux sociaux de l’associu. « Il ne faut pas oublier qu’au départ nos prisonniers avaient le statut de prisonniers politiques. Avec la suppression de la cour de sureté de l’État en 1982, l’objectif était d’obtenir la disparition d’une juridiction d’exception. Le problème c’est que cela a supprimé aussi le statut de prisonnier politique. Dès lors, les prisonniers politiques se sont trouvés dans la même situation que des prisonniers de droit commun sur le papier, sauf que dans la réalité ils sont mis dans un régime d’exception. C’est ce qui ressort assez nettement dans notre documentaire », ajoute-t-elle.Un message qu’a également tenu à porter l’Aiutu Paisanu. « En Corse, plusieurs personnes sont encore incarcérées pour leurs idées politiques. De nombreux patriotes et anciens prisonniers politiques restent toujours soumis à la répression au quotidien avec le FIJAIT, des procédures judiciaires à répétition les amendes, les prises d'ADN ou le fichier FINIADA », écrit ainsi l’associu sur ses réseaux sociaux. « La répression ne sera jamais une solution. La question des prisonniers politiques fait partie intégrante de la résolution du problème national corse », martèle encore le collectif qui organisera une soirée culturelle ce samedi à la brasserie Les calanques à Baleone.De son côté, l’associu Sulidarità organisait ce lundi soir une distribution de tracts à afin de remettre en lumière la question des prisonniers politiques. « Malheureusement on voit qu’il y en a encore beaucoup partout dans le monde. Et en Corse aussi nous avons encore des prisonniers politiques », regrette le président Thierry Casolasco en visant notamment Charles Pieri. « Il a 73 ans aujourd’hui et il maintenu en détention dans des conditions très particulières alors qu’il a des problèmes de santé très graves, et nous nous inquiétons de son devenir. Nous attendons en outre le retour d’une expertise médicale qui tarde, et nous nous demandons pourquoi », ajoute-t-il. Afin de continuer à aider les prisonniers, le 14 mai prochain l’associu organisera un repas sur le port Tino Rossi animé par le groupe Eppò.