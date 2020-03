Journal du confinement, jour 15 : "Quand l’espoir renaît"

Même si situation est toujours critique, quelques bonnes nouvelles viennent parfois donner un peu d’espoir. Et ce post Facebook de la Réanimation du Centre Hospitalier d'Ajaccio c'est la meilleure image du jour. en ce quinzième jour de confinement, alors que parfois c'est difficile de vivre isolés, comme je le suis, il y a des nouvelles qui font renaitre l'espoir.

Le premier patient à forme grave de Covid 19 est sorti de la réanimation et a gagné sa bataille contre le coronavirus.

Et la La TeamRéa est très émue et heureuse !

Bravo aux soignants, infirmiers, médecins et tous les personnels en première ligne tous les jours.

Un grand merci



Michel