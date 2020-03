Journal du confinement, jour 10 : "​La beauté de la nature m’apporte sa force"

Dix jours de confinement et j’ai l’impression que mon cerveau est uniquement focalisé sur le virus. Je me suis dit « je vais pouvoir lire Je dirai malgré tout que cette vie fut belle de Jean d'Ormesson que j’ai depuis 4 mois dans la bibliothèque »Et bien je n’ai pas réussi ou plutôt j’ai pas envie.J’ai passé mon temps à rechercher des infos sur le virus sur internet, journaux télévisés …Maintenant que je m’aperçois que les chiffres communiqués sont faux, je m’isole un peu de toutes ces infos parce que ça me stresse encore plus.Je vaque à mes occupations quotidiennes, ménage, manger, lavage, mais avec toujours le cerveau occupé.Le seul moment où j’arrive à déconnecter mon cerveau de la catastrophe que nous vivons, ce sont les séries ou les films sur Netfix . Et là comme par magie, je ne pense plus à rien, si ce n’est à l’intrigue.A non, j’oubliais, je suis plein d’admiration et comme revigoré devant les petites mésanges, le rouge-gorge, les merles, les chardonnerets qui viennent manger les graines que je mets sur la terrasse pour eux. Et voir cela me rassure, m’apaise.La beauté de la nature m’apporte sa force.