Joseph Santana, figure de l’édition insulaire, est décédé

Joseph Santana, éditeur et auteur corse, est décédé. Il était une figure reconnue de l’édition régionale, notamment pour son engagement durable en faveur du sport et de la viticulture insulaires.Il était à l’origine de deux publications devenues des références en Corse : Corse Football, longtemps considéré comme un outil incontournable du football amateur et régional, et le Guide des vins de Corse, qu’il a créé et développé au fil des années. Ce dernier s’est imposé comme un repère pour les professionnels comme pour les amateurs, en valorisant le travail des vignerons insulaires à travers des dégustations et une présentation structurée des productions locales.À travers ses ouvrages, Joseph Santana a contribué à documenter et à faire connaître des pans essentiels de la vie corse, en privilégiant une approche rigoureuse et accessible. Son travail s’inscrivait dans une volonté constante de transmission, de mémoire et de reconnaissance des savoir-faire de l’île.Son décès marque la disparition d’un acteur discret mais influent de l’édition régionale, dont les publications ont accompagné plusieurs générations de lecteurs, de sportifs et de professionnels du vin.Corse Net Infos adresse ses condoléances les plus sincères à notre collaboratrice Livia Santana, à sa famille, à ses parents, à ses proches et à ses amis, et tient à leur témoigner tout son soutien et sa solidarité dans l’épreuve douloureuse qu’ils traversent



