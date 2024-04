Joseph Baghioni (Monaco Triathlon) remporte le marathon d’Ajaccio

Ils étaient plus de 700 participants, au départ de la 33 e édition du Marathon d’Ajaccio, à s’être élancés sous la chaleur écrasante d’un soleil d’été. Au terme des 42,200 km de course entre le Pascal Rossini et la Parata, c’est Joseph Baghioni (AS Monaco Triathlon), le coureur insulaire qui a été le plus véloce en 2’36’’ 26, devant Philippe Marzin (Carquefou) en 2’47’’ 05 et Simon Meheut 2’53’’ 00, Claire Droineau terminant 1 re féminine en 3’36’’ 43.

Bien plus rapide que ses adversaires, Joseph Baghioni, réussissait même l’exploit d’entamer son second tour avant l’arrivée du premier concurrent du semi-marathon ! « Je suis très content, j’ai eu de bonnes sensations tout au long de la course. J’étais parti pour aller sur des allures ''Iron man'' dans le cadre de ma préparation, à celui de Nice, mais comme j’e me sentais bien, j’ai suis parti avec ceux qui participaient à l’épreuve du 10 km, avant d’accélérer dès le 5e kilomètre. Je me suis ensuite fait un petit challenge en voulant passer en tête avant ceux du semi. Je suis très content d’avoir bien encaissé les 237 km et 7 heures de vélo lors de ma sortie d’hier. Maintenant, un peu de repos et on repart à l’entraînement ! ».