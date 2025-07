Joseph-Antoine Salviani expose dans le Cap Corse

Joseph-Antoine Salviani prend ses quartiers d’été dans le Cap Corse. Originaire de Santa Lucia di Mercuriu, dans le Boziu, l’artiste-peintre – également poète et romancier – expose cette saison dans deux communes du Cap : à Ogliastro, du 13 au 20 juillet, sur la place de l’église, avec une première exposition intitulée Un picculu giru in Ogliastru ; puis à San Martino di Lota, du 4 au 11 août, avec La Corse au cœur, une quinzaine de toiles et deux carnets de dessins.



Enseignant de lettres modernes à Bastia, formé à l’art à l’université Paul Valéry de Montpellier puis à la littérature à Corte, Joseph-Antoine Salviani construit depuis plusieurs années une œuvre où se mêlent regard sensible sur le monde, mémoire des lieux et enracinement dans la culture corse. Dans son domaine de l’Aghja Suttana, à 15 km de Corte, il crée, expose, et partage avec ses visiteurs une atmosphère chargée de souvenirs. « C’est un domaine de famille où mes souvenirs d’enfance ont retrouvé un second souffle », confie-t-il.



Son actualité ne se limite pas aux arts visuels. À San Martino di Lota, il présentera également son nouveau roman Soleil noir. Noir tunnel, qu’il décrit comme « un voyage entre le Vatican et le sud ; un sud qui pourrait être n’importe où en Méditerranée. Un monde où la vie a trop souvent peu de valeur, un monde où l’argent est roi ». On y suit Aurelio, personnage principal, dans une quête vers une vie meilleure, au sein d’une société en transformation.



En septembre, Joseph-Antoine Salviani exposera de nouveau à Bastia, à la Citadelle, dans ce qui deviendra sa propre galerie. « J’y donnerai certainement aussi des cours », annonce-t-il.