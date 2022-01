Jets de cocktails molotov à Sartène : l’associu Sulidarità proteste contre le traitement réservé aux deux jeunes incarcérés

L’association proteste par ailleurs contre les conditions d’incarcération de ces deux hommes, « qui s'apparente à de la torture blanche ». Elle relève notamment des « insultes à caractère raciste de la part des "forces de l'ordre" durant leur escorte », le « refus de leur faire parvenir leurs vêtements en plein hiver sur Paris tandis que ces derniers ont été déposés le 26 décembre dernier à la prison », le « refus de les laisser cantiner des produits d'hygiène et non obtention du kit de première nécessité donné à chaque arrivant », l’ « obstruction à leur droit de communiquer avec leurs proches » et le « refus de soins pour l'un d'entre eux, probablement infecté par la Covid19 ».



Face à cette situation, l’associu Sulidarità « exige que les violations des droits de Manu et José cessent immédiatement ». Elle informe qu’elle tiendra dans les prochains jours une conférence de presse sur le sujet et en appelle « le peuple Corse à se tenir prêt à la mobilisation ».