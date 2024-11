Jean-Pierre Fabiani : "Expert-comptable, une profession dynamique au service de l'économie de la Corse"

À l'heure de passer le témoin, Jean-Pierre Fabiani veut surtout mettre en avant la belle avancée connue par la profession en l'espace d’à peine à trois années. " La Corse comptait 172 experts-comptables fin 2021, aujourd'hui, nous sommes 187. C'est dire si l'évolution des effectifs, supérieure à celle enregistrée au niveau national, a été conséquente", souligne-t-il non sans apprécier le fait que les rangs des jeunes commissaires aux comptes se soient également étoffés durant cette même période.

Sur ce plan, la création sur place d'un diplôme régional, que Jean-Pierre Fabiani aime à rappeler, l'organisation de stages intensifs, la mise en place de l'accueil dans la profession des jeunes confrères avant la cérémonie de prestation de serment le jour de la journée de l'expertise comptable et du commissariat aux comptes et un club des jeunes experts-comptables qui n'existait pas jusque-là en Corse, ne sont sans doute pas étrangers à l'attrait qu'exerce désormais la profession sur les jeunes





Cette politique toute dédiée aux jeunes est en fait l'une des grandes fiertés du président du conseil de l'ordre qui ne manque pas, aussi, de noter le rapprochement effectué, au point de présenter aujourd'hui un front commun, avec la compagnie des commissaires aux comptes d'Aix-Bastia qui participe activement à tous les événements locaux du Conseil.

Mais à l'heure de brosser un rapide tableau des activités du conseil régional des trois dernières années, Jean-Pierre Fabiani cite encore l'intégration de la Corse dans le "Comité outre-mer" désormais "Comité Outre-mer et Corse" du conseil national, ce qui vaut au CROEC" d'avoir une autre visibilité au niveau national.

Mais parce que l'humain compte de plus en plus au sein du conseil régional les beaux et bons moments passés autour de l'arbre de Noël, sous l'impulsion de Gaëlle Poggi, et Isabelle Fiorentini, avec l'ensemble des confrères, seront reconduits, cette année le 10 décembre à Ajaccio et Bastia



Activité tous azimuts

Sur le "terrain", le conseil a été aussi actif. Conférences, visites, échanges d'informations, etc., ont rythmé la vie de Croec au cours des trois années écoulées. " Nous avons voulu surtout être vigilants. Nous avons lutté contre ceux qui au nombre de quatre ou cinq ont été condamnés pour l'exercice illégal de la profession" souligne Jean-Pierre Fabiani qui, parallèlement, s'est réjoui de l'agrément "Qualiopi", certification qualité de l'institut de formation du conseil régional qui confère aux experts-comptables les compétences managériales et techniques pour accompagner leur client.

Les relations avec les services fiscaux des deux départements de Corse et le travail effectué notamment en compagnie de Mme Christine Bessou-Nicaise - "commissaire du gouvernement" et "tutelle" pour la profession - ont encore été soulignées par le président sortant du conseil de l'ordre qui a salué, comme il se doit, tant ces rencontres qui ont eu lieu à Bastia qu'à Ajaccio et relatives au crédit d'impôt corse ou bien encore à la préparation de la loi des finances.

Mais le champ d'activités d'un conseil régional est si vaste que son président pourrait vous parler à l'envi de ses nombreuses et diverses collaborations avec le monde agricole, France Travail pour une convention renouvelée, la CCI de Corse pour la création ou la transmission d'entreprises et l'Urssaf de Corse avec Manuel Faluschi d'abord et Sébastien Grippi aujourd'hui qui, dès le lundi 4 novembre, présentera l'offre eXeCO dédiée à la profession et mise en place à sa demande.

Mais l'Adec, le Medef, la CPME de Corse, Capi ou bien encore son action à l'AMA, organisation professionnelle européenne à caractère transfrontalier qui réunit des institutions régionales représentant des auditeurs ainsi que d’autres professionnels de la comptabilité, ont encore mobilisé les responsables corses de la profession.





Le 29 novembre prochain, Jean-Pierre Fabiani et l'actuel conseil régional de l'ordre des experts-comptables vont donc passer le flambeau à un nouveau conseil et à un nouveau président.

Ils aborderont leur mandature et ses nouveaux défis nantis de l'héritage conséquent du travail accompli par leurs prédécesseurs.

Mais, par-delà l'énorme tâche accomplie, ils s'attacheront à donner, ainsi que l'ont fait leurs prédécesseurs, une image dynamique de la profession.

Une image autre que "celle de comptable sévère qui dissèque tous les comptes. Au-delà de cet aspect de notre métier, on est là pour accompagner, trouver des solutions, concilier, aiguiller nos interlocuteurs dans leurs choix et les orienter. On n'est pas là que pour constater des plus et des moins. On souhaite également participer à la vie des entreprises. On doit être disponibles, proches, associés au développement économique de l'île parce que cela est aussi de notre fait", insiste Jean-Pierre Fabiani qui tient à saluer "l'implication des membres élus actuels du CRO de CORSE qui ont permis la réalisation de toutes ces actions."