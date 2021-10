Jean-Michel Savelli : « Il faut identifier les causes des surcoûts de carburant en amont de la distribution en Corse »

Après 34 ans d’impuissance, pensez-vous qu’il soit possible de faire baisser le prix des carburants routiers en Corse, surtout dans un contexte de hausse mondiale des prix de l’énergie ?

- Tout est possible du moment qu’on identifie bien les raisons de prix plus élevés en Corse que sur le continent. C’est une question de diagnostic et de méthodologie. Depuis 1987, le sujet revient régulièrement dans le débat public et anime l’Assemblée de Corse qui s’est penchée sur la question à de nombreuses reprises. Mais ces baisses, à prix d’achat constant, ne pourront jamais absorber les variations de cours du pétrole dont les causes nous échappent totalement.



- Des études ont identifié les causes des surcoûts, mais votre groupe estime que l’opacité persiste. Pourquoi ? Qu’est-ce qui, selon vous, empêche d’y voir clair ?

- Il est communément admis que la cherté des carburants a une cause structurelle, l'insularité compensée par la TVA dérogatoire à 13% au lieu de 20%, et une cause conjoncturelle liée à l'écart croissant et constant entre les prix insulaires et ceux du continent. Dans son rapport du 17 novembre 2020, l’autorité de la concurrence a levé tout doute de sur-marges sur la distribution finale de carburant. Elle a reconnu une situation d’oligopole avec trois opérateurs en présence, et une spécificité de la topographie insulaire. En revanche elle pointe, dans ce même rapport, un manque de lisibilité dans les phases amont d’approvisionnement et de stockage.



- Est-ce la raison de votre amendement qui propose d’étudier toute la chaine des surcoûts depuis Fos jusqu’à la station-essence ? L’Exécutif l’a jugé inutile.

- Notre amendement proposait de saisir l’Autorité de la Concurrence, dans le cadre de sa compétence consultative voire contentieuse, en complément de « l’avis 20-A-11 du 17 novembre 2020 relatif au niveau de concentration de marchés en Corse et son impact sur la concurrence locale », pour poursuivre l’étude sur le prix du carburant en Corse au-delà de la seule distribution insulaire. Ceci impliquait de fait d’élargir le périmètre d’instruction aux processus d’achat/stockage sur le continent, d’acheminement par tanker et de stockage local. Dans notre idée, il était question de substituer les articles proposés par l’Exécutif par cet article afin de pouvoir statuer sur la base d’un diagnostic établi sur la globalité de la chaîne d’approvisionnement et de distribution. L’Exécutif ne l’a pas jugé inutile puisqu’il a accepté de l’intégrer dans la délibération, non pas en substitution à ses propositions, mais en plus de celles-ci. Il s’y rajoute.