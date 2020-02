Jean-Guy Talamoni et son groupe demandent la création d'un "Pôle emploi corse"

Donner la gestion de l'emploi en Corse à la Collectivité de Corse, telle est la bataille qu'a décidé de mener Jean-Guy Talamoni et son groupe Corsica Libera.



Le président de l'Assemblée de Corse et Petr'Antone Tomasi à la tête du groupe Corsica Libera, présenteront les 13 et 14 février une motion demandant la candidature de la Corse à une expérimentation menée par le gouvernement pour piloter l'action de Pôle emploi dans le domaine de la formation professionnelle. En même temps, ils exprimeront leur souhait de transférer à la Collectivité de Corse, les compétences concernant l'emploi sur l'île. Il s'agit ici d'une demande qui avait déjà été approuvée à une grande majorité par l'assemblée de Corse en mars 2016, puis formulée en 2018 dans une contribution qui avait été transmise au Premier ministre. Celle-ci n'avait cependant obtenu aucune réponse.



La mise en place d'un service corse de l'emploi

La motion présentée a donc pour but que la Collectivité de Corse puisse réaffirmer son souhait d'obtenir le transfert des compétences sur l'emploi insulaire, c'est-à-dire le pilotage de la stratégie de Pôle emploi sur le territoire. Jean-Guy Talamoni s'indigne : " Pôle emploi est un service très centralisé qui n'est pas adapté à notre territoire. Il est déconnecté du tissu socio-économique corse. Ainsi, la création d'un pôle emploi corse permettrait de centraliser les demandeurs d'emploi et les offres des entreprises locales pour être au plus près du terrain et des réalités de l'emploi insulaire."



En octobre 2019, à la suite du mouvement des Gilets Jaunes, Edouard Philippe a annoncé lors du congrès des Régions de France que trois régions volontaires pourraient expérimenter un pilotage de l'action Pôle emploi sur la "formation professionnelle". Aujourd'hui, six régions ont été désignées pour participer à cette expérimentation il s'agit de Pays de la Loire, la Nouvelle-Aquitaine, le Centre-Val de Loire, la Normandie, les Hauts-de-France, et Auvergne-Rhône-Alpes.



Pour Corsica Libera et son président Petr'Antone Tomasi, la Corse doit, à minima, faire partie l'expérimentation de ce programme :" Six régions ont été retenues pour mener l'expérimentation mais pas la Corse. Avec notre statut particulier, il est quand même paradoxal que la Corse n'en fasse pas partie."