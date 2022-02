Jean Frédéric Poisson : "Le quinquennat de Macron n’a à peu près rien fait évoluer sur la Corse"

- Vous êtes le porte-parole d’Eric Zemmour. Pourquoi avez-vous choisi de vous retirer de la course à la présidentielle pour le soutenir ?

- « Via - La Voix du peuple » est un parti indépendant, il l’a toujours été. Il a changé de nom il y a un an et demi, mais il existe depuis 21 ans. Nous avons rejoint la candidature d’Eric Zemmour pour deux raisons. Premièrement, le projet politique, qu’il porte, est similaire à celui que nous portons, et il est mieux placé que nous pour le porter. Par souci d’efficacité et pour voir nos idées gagner, nous avons fait le choix raisonnable de soutenir un candidat qui est mieux armé que nous pour le défendre, et de l’aider dans ce sens. Deuxièmement, c’est le seul de tous les candidats, peut-être à l’exception de Jean-Luc Mélenchon, qui, à la fois, porte, un véritable projet politique, pas simplement un projet de gestion, et qui place l’enjeu politique de cette élection présidentielle au bon niveau, c’est-à-dire au niveau d’un enjeu de civilisation. C'est exactement la question qui est posée au peuple français à l’occasion de cette élection présidentielle. Un troisième élément un peu moins pesant, mais tout de même politiquement signifiant, c’est qu’Éric Zemmour est, comme nous, favorable au rassemblement de toutes les personnes de bonne volonté, quelque soit leur origine politique. Cette volonté de rassembler une diversité d’engagements, de cultures, d’histoires politiques personnelles, est quelque chose à quoi nous travaillons, nous aussi, depuis longtemps. Il y a, donc, une cohérence d’actions politiques qui rejoint la cohérence des préoccupations et la cohérence des projets.



- Vous avez cependant mis des conditions à votre ralliement, notamment plus de justice sociale. Avez-vous été entendu par Eric Zemmour ?

- Il y avait effectivement deux conditions. La première que je viens d’évoquer, c’est la constitution d’une coalition pour être dans une logique de rassemblement, y compris dans la perspective des scrutins au-delà de la présidentielle. La deuxième est que nous sommes persuadés - en tout cas, c’est notre ADN chez Via - La voix du peuple - que, même si on règle correctement et énergiquement les questions qui touchent aux flux migratoires et les questions patrimoniales, culturelles, identitaires, économiques et régaliennes, cela ne suffira pas. Beaucoup de fragilités, que subissent les Français, ne seront pas traitées parce que tout ne peut pas être expliqué par la faillite de l’État et la dissolution de notre patrimoine culturel ou de notre civilisation. Il y a des gens qui vivent dans des conditions extrêmement précaires, très compliquées. Je pense, de manière très particulière, aux mamans qui élèvent seule un ou plusieurs enfants et qui n’ont pas de perspective de ressources supplémentaires autre que leur salaire avec des conditions de garde d’enfants ou d’organisation matérielle affreusement complexes. Elles sont dans une spirale qui ne leur permet pas de s’en sortir. Je pense également à ces familles qui ont des enfants handicapés ou autistes, et qui ne trouvent pas de quoi les héberger correctement ou les faire accompagner dans des conditions normales. Je pense à ceux qui sont victimes d’addiction, qu’ils en soient ou non pleinement responsables, et qui sont empêchés d’exercer leur liberté. Je pense aux salariés qui sont massacrés par leur organisation, qui entrent en dépression et dont personne ne s'occupe. La question de l’isolement dans le monde rural est aussi un problème sur lequel il faut travailler et fournir une solution à nos compatriotes. Il y a plein de fragilités comme celles-là, et, de manière très légitime, une attente des Français sur leur prise en compte. Nous voulons que chacun soit convaincu que le projet politique, que nous défendons, s’adresse à tous et qu’il a la volonté d’améliorer concrètement le sort des Français au quotidien. Voilà ce que nous avons fixé comme préalable, et nous avons été entendus puisque nous finalisons ce volet social qui sera présenté dans les semaines qui viennent.



- Le rapport de la Cour des Comptes pointe les dérives du surendettement de la France, et appelle l’Etat à assainir les dépenses publiques. Comment réagissez-vous ?

- Je prends simplement le discours du ministre de l’économie Bruno Le Maire qui nous dit : « C’est formidable ! Nous avons une croissance de 7 %, nous avons rattrapé le retard de 2020 ». C’est arithmétiquement faux ! Je vais me garder de dire que c'est un mensonge, mais comme nous avons affaire à un gouvernement menteur de manière structurelle, je ne suis pas loin de penser que c’est le cas. La décroissance était de 8% en 2020, si on ne récupère que 7 %, il manque 1 %, cela veut dire une trentaine de milliards qui ne rentrent pas dans la richesse nationale. Et avec 30 milliards, on fait quand même deux ou trois choses ! On a donc dépensé 500 milliards de dette supplémentaire pour acquérir 7 points de croissance, c’est-à-dire 210 milliards de richesses. Voilà quel est le bilan économique de ce pays ! Nous avons endetté notre pays qui l’était déjà passablement. Mr Macron n’est pas l’inventeur de la dette publique. Mais tout de même ! Entre le modèle social français d’un côté et ce que veut nous faire faire Mr Macron et sa majorité, ce hiatus-là va s’exprimer, c’est ma conviction, dans la campagne présidentielle. Et Mr Macron va devoir rendre des comptes sur sa gestion et ses intentions. J’attends avec impatience qu’il se déclare candidat pour qu’enfin, on puisse avoir un débat sur les différents projets politiques.



- Depuis plusieurs années, vous militez pour l’union des droites, mais vu la tournure de cette campagne, c'est plutôt la guerre déclarée ?

- Cela dépend de ce que l’on entend par le mot « droite ». Je milite, c’est vrai, pour le rassemblement des personnes de bonne volonté, mais j’ai déclaré à plusieurs reprises que l’union des droites, pour moi, n’était pas une fin en soi. C’est un moyen, ce n’est pas l’horizon d’une action politique, même pas sur le plan militant. Si on entend par l’union des droites, une coalition des différentes formations politiques qui constituent la droite française aujourd’hui, alors là, vous avez raison, ce n’est pas pour demain ! Si en revanche on entend par l’union des droites, le fait de rassembler autour du même projet politique ou d’un socle commun, un certain nombre de personnes qui viennent de tous les horizons, de tous les partis de la droite française, c’est exactement ce qu’est en train de réaliser Éric Zemmour. Pourquoi cela ne se passe-t-il pas ailleurs ? Pour la raison simple que lui, le veut, les autres ne le veulent pas. Les Républicains ne le veulent pas. Marine Le Pen ne le veut pas. C’est un fait, dont acte ! On voit bien qu’il va, à la fin du compte, manquer quelque chose ! A défaut des partis politiques, les électeurs, eux, n’attendent que ça depuis longtemps. Dans une large mesure, cela vaut pour toutes les régions de France et de Navarre, y compris pour la Corse. Cette volonté de rassemblement existe aussi dans l’électorat de droite en Corse. Et c’est parce qu’Eric Zemmour est en train de la réaliser qu’il bénéficie de cette dynamique de campagne parfaitement inédite et inattendue. Je suis persuadé que c’est une des conditions et des clés du succès politique qui est devant nous.