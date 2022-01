Jean-Félix Acquaviva : "on imagine mal une attitude contre-productive du gouvernement en période pré-électorale"

- En ce qui nous concerne, les députés nationalistes et la grande majorité des membres du groupe Libertés et Territoires, nous nous sommes abstenus. Pour plusieurs raisons. D’abord parce que cette loi, qui devait être une loi de décentralisation, ne l’a pas été vraiment, et ce, de manière globale, pas simplement pour la Corse. Il n’y a pas eu de grands transferts de compétences, y compris évidemment sur la Corse, à part les routes nationales qui ont été transférées aux autres régions. Il y a eu, par contre, sur certaines compétences des recentralisations de l’État vis-à-vis des départements, notamment concernant le RSA. Globalement, on a assisté à des ajustements plus techniques qu’à un grand débat sur la capacité à transférer des blocs de compétences de gestion aux territoires, quelque soit la strate de ces territoires.- Oui, même si nous regrettons que des amendements, que nous avions proposés, notamment dans d’autres cadres, aient été considérés comme irrecevables au niveau de cette loi, comme d’ailleurs 60 % des amendements posés par les groupes parlementaires. Par exemple, les amendements sur la spéculation foncière et immobilière ou sur la gestion de sites naturels pour lutter contre la sur-fréquentation. On le regrette fortement ! D’où notre abstention ! Néanmoins, un amendement important a été adopté contre l’avis du gouvernement, mais avec le soutien fort de députés de tous groupes, y compris de la majorité MODEM et LREM, notamment du député Bruno Questel. Il donne à la Corse un droit d’expérimentation et de différenciation propre pour une adaptation des lois et des règlements avec une obligation d’aller-retour des demandes entre le Parlement et l’assemblée de Corse lorsque cela se justifie et que les délibérations sont motivées. Cette procédure permet d’avancer à mi-chemin entre la situation d’aujourd’hui, qui est largement insatisfaisante, et l’autonomie que nous espérons pour demain et qui sera beaucoup plus claire en termes de capacité à décider.- Oui ! C’est une validation très attendue par les communes et les intercommunalités. Elles ont travaillé avec le président du Conseil exécutif de Corse, Gilles Simeoni, au niveau de la Chambre des territoires pour faire évoluer la composition de cette institution afin d’y être représentées de manière beaucoup plus forte. Cet amendement, il faut le souligner, a été adopté avec l’accord du gouvernement. Un autre amendement, qui permet de clarifier la capacité du président du Conseil exécutif de la Collectivité de Corse à ester en justice, a également été adopté avec l’avis favorable du gouvernement. C’est un point technique, mais néanmoins important vu certains objets juridiques. Ces deux questions-là ne sont pas des avancées fondamentales et ne nous permettaient pas, à ce stade, de voter en première lecture pour ce texte. Nous avons fait le choix de nous abstenir en attendant le retour de la Commission mixte paritaire (CMP) qui est la réunion entre le rapporteur du projet de loi au Sénat et le rapporteur des groupes de l’Assemblée nationale afin de tenter d’obtenir un consensus au niveau de cette loi. Si on arrive à un consensus, on aura une CMP conclusive avec un retour à l’Assemblée nationale pour voter définitivement ce projet de loi.- Nous ne le pensons pas ! Nous espérons que ces trois amendements ne feront pas l’objet d’une suppression, que ce soit de la part du Sénat ou de l’Assemblée nationale. Si ces amendements ne passent pas à la trappe, on pourra, avec notre groupe parlementaire, se poser la question, au vu de ces avancées, même si elles ne nous satisfont pas totalement sur le fond, de voter favorablement ce texte in fine. La CMP est censée se réunir le 27 janvier. Nous saurons donc dans très peu de temps ce qu’il en est, notamment du premier amendement qui donne le droit d’expérimentation et de différenciation propre à la Corse et qui est une avancée institutionnelle. En espérant également qu’il n’y aura pas de recours devant le Conseil constitutionnel pour ne pas perdre de temps quant à l’application de cette mesure.- Sans CMP conclusive, il y aurait effectivement un risque de ne pas voir le projet de loi revenir avant la fin de la session parlementaire et que le débat soit renvoyé après l’élection présidentielle. Ce qui serait problématique ou du moins augurerait d’un autre contexte ! Si le projet de loi revient devant l’Assemblée nationale avant la fin de la session parlementaire, nous bataillerons pour que nos amendements adoptés en première lecture soient confirmés en deuxième lecture. Il y a des chances certaines pour qu’ils le soient, même si la CMP n’est pas conclusive de manière globale.