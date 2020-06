Jean Dominici élu président de la Communauté des Communes Marana-Golo

"Une ingénierie nouvelle doit être inventée et un nouveau souffle devra être impulsé par la prochaine gouvernance que je souhaite efficace et solidaire dans le partage d’un beau projet de territoire." c'est par ces mots que Anne-Marie Natali, ancienne présidente de l'institution, a ouvert la séance d'élection du président de la Communauté des Communes Marana-Golu.A la suite de son intervention dans laquelle la mairesse de Borgo a évoqué les futurs défis auxquels devra faire face la CCMG, une minute de silence a été observée pour rendre hommage à Paul Natali, ancien Président du SIVOM de la Marana et Sénateur de la Haute-Corse, récemment disparu.Seul candidat en lice, Jean Dominici a été ensuite élu Président de la Communauté des Communes par le conseil. Dans son discours le néo élu a précisé les orientations et les objectifs qui seront poursuivis lors de cette mandature : "Nous allons devoir faire face simultanément à de nombreux défis. Sortir de la crise, améliorer la qualité des services que nous proposons à nos concitoyens, investir l’ensemble du champ de nos compétences communautaires, consolider les finances de notre institution… "Dans la réalisation de son contrat de mandature, Jean Dominici sera assisté par le bureau et les vice-présidents nouvellement élus : Jérôme Cappellaro (Biguglia), José Galletti (Lucciana), Charlotte Terrighi (Vignale), Jean-François Mattei (Monte), Fortuné Felicelli (Olmo), Jean-Marc Mattei (Scolca), Bernard Graziani (Campitellu), Christophe Graziani (Bigornu), Alain Mazzoni (Lentu). A l’issue de la réunion, les participants étaient conviés au pot de l’amitié par le nouveau président de l’institution.