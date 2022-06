Jean-Christophe Mocchi assassiné à la terrasse d’un bar de Propriano

Selon les premiers éléments de l'enquête pour assassinat, qui a été confiée à la section de recherches de la gendarmerie d'Ajaccio , un ou plusieurs hommes auraient fait feu avec dans le dos de Jean-Christophe Mocchi à plusieurs reprises, comme l’attestent les 8 étuis de balles retrouvés à gauche du bar au coin de la rue et 3 étuis et une munition de petite taille retrouvés à droite du bar . " Les étuis étaient des 300 Winchester. La porte vitrée du bar, divisée en deux battants présentaient des impacts de balle : un impact de balle sur le battant gauche et deux impacts sur le battant gauche." précise le procureur de la République d'Ajaccio, Nicolas Septe.



Malgré la rapide intervention des secours, la victime qui gisait sur le dos dans la salle principale du bar en arrêt cardio-respiratoire à leur arrivée est décédée sur place. " La scène de crime attestait de la détermination du ou des tueurs. Des impacts de balle étaient retrouvés sur les murs, les chaises et la cheminée du bar." poursuit le procureur.



Déjà victime d'une tentative d'assassinat

Jean- Christophe Mocchi avait été victime d’une tentative d’incendie de son magasin Gedimat situé à Sartène en juin 2021 et des impacts provenant d’une arme à feu avaient été retrouvés en juin 2021 sur son agence immobilière située à Propriano également. Le 8 octobre 2021 en soirée, il avait été victime d’une tentative d’homicide avec un fusil de chasse alors qu’il se trouvait sur sa moto et rentrait chez lui.



Des témoins choqués

Les investigations vont se poursuivre tout le weekend pour procéder aux auditions complètes des victimes, procéder aux prélèvements nécessaires à la police technique et scientifique et exploiter les premiers renseignements permettant de procéder à l’identification du ou des tireurs. Les témoins présents au moment des faits étaient choqués et ne pourront être entendus que dans les prochaines heures. Ils confirmaient avoir entendu plusieurs détonations, entre 4 et 5.