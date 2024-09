Jean-Charles Papi se livre avec « Amori », son nouvel album

Jean-Charles Papi est de retour avec un nouvel album qui sortira le 12 octobre. intitulé « Amori », une œuvre qui s'annonce comme un véritable voyage émotionnel. Composé de 10 chansons originales et de 2 titres bonus, cet album explore les multiples facettes de l’amour à travers des créations personnelles et des reprises de classiques, en langue corse et anglaise. À l'instar de son précédent opus « Finici », l'artiste livre ici un travail profondément in« Le titre est volontairement en "suttanacciu", c'est-à-dire en parler de Corse-du-Sud, car il englobe toutes les façons d’aimer : en famille, en amitié, amour de l’Autre, de sa terre… c’est, à mon sens, le principe fondateur qui sous-tend l’univers, sans lequel nous ne serions rien », explique Jean-Charles Papi avec une grande franchise. Cette approche globale de l'amour est au cœur de sa démarche artistique et témoigne de son attachement à ses racines.Certaines chansons de l’album sont directement inspirées de sa vie personnelle. L'une des chansons les plus émouvantes de l’album puise directement dans son expérience personnelle, lorsqu'il reçoit un message bouleversant de sa fille. « Un jour, ma grande fille m’a envoyé un SMS qui m’a considérablement bouleversé : "Je ne sais pas s’il y aura une autre vie, mais s’il y en a une, je te choisirai encore comme père." J’étais vraiment très ému. C’est Patrick Fiori, qui était avec moi à ce moment-là, qui m’a conseillé d’en faire une chanson. Amori porte un peu son empreinte », raconte l’artiste avec une émotion palpable. CL’album ne se limite pas à des récits d’amour doux et tendre ; il aborde également des thèmes plus sombres et complexes. En effet, Papi a choisi de reprendre, en langue corse et de manière inédite, le célèbre titre « Je suis malade » de Serge Lama. « Vous ne pouvez pas imaginer à quel point j’étais heureux lorsque Serge Lama m’a autorisé à reprendre son titre dans ma langue natale. C’est lui qui m’a donné envie d’être celui que je suis aujourd’hui. Je veux lui faire honneur, en rendant hommage à ce monument de la chanson française », souligne-t-il, avec une admiration palpable. Ce titre sera présenté pour la première fois au théâtre l’Empire à Ajaccio le 8 novembre, un moment que les fans attendent avec impatience.« Amori » s’enrichit également de collaborations fascinantes. Parmi les duos figurent un morceau avec Yoann Casanova, finaliste de The Voice, où chacun chante dans sa langue respective, créant un dialogue musical inédit. D'autres collaborations, intégrant des artistes de renommée internationale et des compositions en langue française, promettent de surprendre et d’enchanter le public. Ces rencontres artistiques révèlent la volonté de Jean-Charles Papi d’explorer et d’élargir son univers musical.Les fans auront l’occasion de découvrir l’intégralité d’« Amori » lors de plusieurs concerts à venir : le 8 novembre au théâtre l’Empire à Ajaccio, le 9 novembre à la Salle rouge de Porto-Vecchio, et le 23 novembre au Théâtre de Furiani. D'autres dates sur l'île et au-delà seront également annoncées prochainement.L'album sera disponible à partir du 12 octobre en format CD et clé USB, dans tous les points de vente habituels. Il peut d’ores et déjà être précommandé via le site internet de l’artiste et ses réseaux sociaux : jeancharlespapi.com (également présent sur Facebook et Instagram).