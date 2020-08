Jean Cardi candidat à l'élection territoriale

"Combien de paysans d'artisans et autres transporteurs avons-nous arraché des griffes de voyous , combien de ventes avons-nous empêché par nos actions ?

Aujourd'hui face à la lâcheté de certains , nous allons reprendre la lutte pour que les Corses restent maitres chez-eux ! Pour que notre jeunesse ne fasse pas allégeance aux nouveaux clanistes !





Nous avons un potentiel économique important tant pour le tourisme que pour l'agriculture et les autres secteurs de l'économie : la richesse de nos paysages, nous avons l'eau , la terre, le soleil et nous croulons sous l'importation de tout !

Nous pouvons éviter la misère, l'assistanat et les déboires d'une société à la dérive. Il faut que l'on fasse cesser le dénigrement de notre peuple, que la dérision ne soit plus la force d'un Etat qui gouverne dans le flou et la tromperie !

Ceux, élus, qui n'ont pas tenu leur promesses, devront démissionner !

La Corse ne peut plus se payer le sacrifice d'une nouvelle génération.





Cet acte de candidature est certes motivé en grande partie par la colère ! Mais comment garder sa tranquillité en face d'une catastrophe programmée Devant des personnes qui n'ont pour but, non avoué, que le partage des fonds publics

Dans les jours et les semaines à venir nous rentrerons en contact avec tous : celles et ceux qui ne veulent pas plier l'échine et qui veulent voir leurs enfants sortir sans risques dans les rues de notre pays ! "

Jean Cardi