Jean-Baptiste Croce signe "N’en déplaise à certains" : portraits, coups de gueule et révélations d'une Corse en mouvement

Jean-Baptiste Croce, poursuit son exploration des nuances de la société insulaire avec son nouveau livre N’en déplaise à certains, publié aux éditions MusaNostra. Ce recueil, le troisième du journaliste et chroniqueur, rassemble 46 textes soigneusement choisis, entre chroniques parues dans le Settimana de Corse-Matin et inédits. « Ce livre regroupe mes chroniques de 2024 mais aussi des textes inédits », explique l’auteur. À travers ces pages, Bati Croce jongle entre anecdotes savoureuses, portraits attachants et prises de position tranchées sur des sujets graves. « Cette année, j’ai voulu un ton plus sérieux. Une dizaine de textes dénoncent des faits délictueux, scandaleux, inadmissibles », souligne-t-il. L’ouvrage aborde des thèmes sensibles comme l’intolérance culturelle, les atteintes à la liberté artistique, mais aussi des problèmes sociétaux plus lourds tels que l’inceste ou le droit de cuissage.



Dans une plume affûtée, parfois trempée dans le vitriol, le journaliste dresse une vingtaine de portraits de figures marquantes du monde culturel corse et au-delà. Au fil des pages, on croise des personnalités aussi diverses que Napoléon, Tino Rossi, Kafka, ou encore des figures contemporaines comme Laetitia Casta, Vincent Cassel et Jérôme Ferrari.



Patrizia Gattaceca, chanteuse et poète, signe une préface élogieuse : « Beaucoup, comme moi, aimeront ces épisodes insolites aux allures de contes. Bati Croce s’émancipe des codes classiques pour créer une connivence unique avec ses lecteurs. Il dessine une Corse fascinante, parfois fantasque, mais toujours vibrante de son patrimoine culturel. »



Avec ses 234 pages, N’en déplaise à certains est plus incisif que ses prédécesseurs (En toutes confidences en 2022 et Intimes confessions en 2023). « Écrire est à la fois difficile, complexe et exaltant. Ce livre est volontairement plus provocateur. S’il suscite la réflexion et la curiosité du lecteur, alors j’aurai atteint mon objectif », confie Jean-Baptiste Croce.



Bati Croce sera en dédicaces ce vendredi 6 décembre à partir de 17h30 à la librairie Alma, Bd Paoli à Bastia.