Isolaccio-di-Fiumorbu : Pierre-Albert Spaccesi retrouvé sain et sauf après deux jours de recherches

Pierre-Albert Spaccesi, 49 ans, était parti samedi matin cueillir des champignons avec son chien lorsqu'il a disparu, suscitant l’inquiétude de ses proches. Pendant quarante-huit heures, les recherches se sont poursuivies dans des conditions difficiles, sous une pluie battante.D’après les premiers éléments recueillis, Pierre-Albert Spaccesi aurait chuté de quelques mètres et se serait perdu près d’une rivière, sans pouvoir retrouver son chemin. Il aurait passé les deux nuits abrité, son labrador blotti contre lui pour le réchauffer.Ce lundi matin, le ciel s’est dégagé, permettant aux secours de reprendre leurs recherches aériennes. L’hélicoptère de la gendarmerie l’a finalement repéré, et Pierre-Albert a été retrouvé sain et sauf, mais fatigué.