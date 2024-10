Isolaccio-di-Fiumorbu : La gendarmerie lance un appel à témoins pour retrouver Pierre-Albert Spaccesi

La gendarmerie de Corse a lancé un appel à témoins concernant la disparition inquiétante de Pierre-Albert Spaccesi, âgé de 49 ans.



Le 26 octobre 2024, vers 10h30, l'homme qui se trouvait en villégiature aux bergeries d'Alzolo, a quitté son hébergement pour partir à la recherche de champignons avec son chien. Prévu de rentrer à 12h30, il ne s'est malheureusement pas présenté à l’heure convenue.



Pierre-Albert Spaccesi mesure environ 1m85, a une corpulence forte, des cheveux rasés et dégarnis, et une repousse de barbe. Lors de sa disparition, il était vêtu d’un pantalon de type montagne et d’un haut gris ou bleu foncé.



La gendarmerie appelle toute personne ayant des informations susceptibles d’aider les recherches à se manifester rapidement. Les témoins sont invités à contacter le 04-95-56-00-17 (COB de Ghisonaccia) ou le 17.