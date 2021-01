Invernale : les rencontres musicales d’hiver de Calenzana reportées

« J’espérais que l’on puisse le faire mais nous nous doutions que cela serait compliqué », avoue Jean Sicurani, Président et directeur artistique de l’association Musical RMCC (Les Rencontres de Calenzana).Si Les Rencontres de musiques classique et contemporaine sont passées entre les gouttes en août dernier ( voir ici ), l’organisation des 2rencontres de chants et musiques traditionnelles, Invernale, s’avère aujourd’hui impossible.La première édition de cet événement avait marqué les esprits ( voir ici ) par sa programmation audacieuse. Au cœur de l’hiver, des chanteurs et musiciens venus de Bouriatie, Sibérie et Géorgie avaient permis aux balanins de découvrir leurs cultures dans le cadre de stages, concerts et interventions scolaires. L’emblématique groupe insulaire Voce Ventu avait également donné un concert en la Chapelle Sainte Restitude et les acapelistes Opus Jam une master classes mémorable.Après le succès de cette première édition, l’équipe de Musical RMCC s’apprêtait à accueillir cette année encore, une programmation haute en couleurs. Conscient de la pandémie, le directeur artistique balanin avait anticipé sur un Invernale plus nustrale, avec des groupes et musiciens corses, mettant à l’honneur la culture et les traditions de l’île dans toute sa diversité. Le rendez-vous était pris du 11 au 16 février 2021. Jean Sicurani nous confiait : « Les stages semblent possible, puisque le nombre de participant est limité. »Mais à l’heure où un troisième confinement est sur toutes les lèvres, la décision a finalement été prise de ne pas maintenir l’édition et de la reporter du 2 au 7 décembre prochain. Une triste nouvelle pour le monde de la culture qui ne cesse de voir ses manifestations annulées, au mieux reportées. Il faudra donc attendre que l’année s’écoule pour avoir le plaisir d’entendre des voix d’ici et d’ailleurs. D’un naturel optimiste, tel qu’il se définit, Jean Sicurani pense à des lendemains meilleurs : « Je crois que les choses vont s’arranger surtout si l’on se dit tous ensemble que l’on va y arriver. Je crois aussi beaucoup au collectif. De toute façon, il faut que la culture vive. Nous prendrons toutes les précautions nécessaires, comme on le fait depuis le début », avant d’ajouter « L’humanité a connu des catastrophes. Elle s’en est toujours relevée. »Plus d’informations : https://rencontresdecalenzana.fr/