Intrusion d'un père de famille à l'école de Casamozza : l'homme hospitalisé en raison de son état mental

Un individu dont la fille est élève à l'école de Casamozza, à Lucciana, a fait irruption à trois reprises dans l'établissement ces jeudi 21 et vendredi 22 décembre en exigeant que l'enfant ne participe pas aux festivités de Noël prévues au sein de école.

Suite à la première intrusion, la direction a déposé une plainte, entraînant l'intervention des gendarmes de Borgo à chaque incident. Après sa deuxième intrusion il a été interpellé mais à la fin de son audition, l'individu a tenté de se réintroduire dans l'établissement qui était surveillé par les forces de l'ordre et où le plan particulier de mise en sûreté (PPMS) avait été activé afin de mettre en sécurité les enfants et éviter tout risque potentiel lié à ces incidents. Face à cette énième intrusion, le parquet a requis une expertise psychiatrique afin d'évaluer la santé mentale de l'individu."Le comportement de l'homme laissait à penser qu'il n'était pas dans son état normal", a expliqué le procureur de la République de Bastia, François Thevenot. L'homme a finalement été hospitalisé d'office à Sant'Ornello pour des troubles psychiatriques, selon les informations fournies par le magistrat qui précise que les propos tenus par le père n'avaient pas "une connotation religieuse".