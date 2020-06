Insultes et agressions verbales contre une enseignante d’Ajaccio

« La rentrée des classes ce lundi 22 Juin a été gravement perturbée devant et à l'intérieur même de l'école Simone Veil d'Aiacciu par les insultes et les agressions verbales allant jusqu'à des menaces de mort proférées par un parent d'élève à l'encontre d'une enseignante dont le dévouement, l'implication, le sens du dialogue et l'amour de sa profession sont unanimement reconnus depuis des années.

Bien sûr nous tenons à l'assurer de notre solidarité indéfectible face à ces comportements étrangers à nos valeurs, qui n'ont pas lieu d'être sur notre terre, encore moins dans l'enceinte d'une école.

Sur la demande de l'enseignante soucieuse de préserver le bien être de sa jeune élève il n'y aura pas de rassemblement, mais sachant que plusieurs plaintes ont été déposées nous sommes très attentifs aux suites judiciaires données à cette affaire et nous restons mobilisés aux côtés de l'enseignante victime de ces menaces de mort et de la communauté éducative. »