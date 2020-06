Inondations d'Aiacciu : Jean-François Casalta demande un audit sur les causes

« Pendant plus de deux heures, de fortes précipitations se sont abattues sur la ville d’Aiacciu, causant inondations et coulées de boue jamais observées jusqu’alors dans les quartiers des Salini, de l’Avenue Noël Franchini, du Candia, de Pietralba et du Vaziu » décrit Jean-François Casalta dans sa question orale adressée à l’Exécutif territorial en début de session de l'Assemblée de Corse. « Les dommages matériels sont très importants. De nombreux habitants ont perdu leur véhicule, ont vu leur cave inondée et leur domicile dégradé. La quasi-totalité des commerçants de ces zones a subi d’importants dommages ».



Un audit des causes

Face à cette situation de catastrophe naturelle, le conseiller municipal d’Ajaccio et conseiller territorial demande à la Collectivité de Corse (CdC) ce qu’il est possible de mettre en œuvre afin de venir en aide aux habitants et aux commerçants de ces quartiers. Mais au delà de ces mesures d’urgence, il s’interroge surtout sur les causes. Pointant du doigt notamment « une urbanisation frénétique » et « une absence de pertinence des documents d’urbanisme », il propose la saisine, au nom de la Collectivité de Corse, du Conseil général de l’Environnement et du Développement durable (CGEDD), « une grosse machine, au panel de compétences très important, avec le pouvoir notamment d’inspecter les services de l’Etat ».



Des plans d'aides

L’exécutif, par la voix du conseiller exécutif et président de l'Agence de l'aménagement durable, de l'urbanisme et de l'énergie de la Corse (AUE), Jean Biancucci, répond en faisant la part des choses : « C’est une question à tiroirs, qui demande des réponses économiques, sociales, politiques. Elle s’adresse aussi à la commune d’Ajaccio ». Pour ce qui est du ressort de la collectivité, à savoir la possibilité de mise en place d’un plan d’aide, il précise : « Il y a des moyens financiers à disposition et des dispositifs qui permettent d’aider les communes à hauteur de 50% dans le cadre d’un fonds spécifique : le fonds Intempéries ».



Un avis non suivi

Mais, comme Jean-François Casalta, il convient que : « Ces problèmes climatiques à répétition nous incitent à réfléchir plus profondément ». Il pointe, lui aussi, la responsabilité de l’Etat : « On ne trouve pas toujours l’écho nécessaire pour répondre à ces difficultés ». Il rappelle, à cette occasion, le rôle de la CdC dans l’élaboration du PLU (Plan local d'urbanisme) de la ville : « Elle a été amenée à rendre un avis argumenté en tant que personne publique associée et cet avis aurait pu enrichir et conforter l’idée qu’il fallait remédier à un certain nombre de situations. Cela n‘a pas été le cas. Nous sommes prêts à aider la ville mais il faut que cette réflexion se poursuive ».



Une saisine bienvenue

Concernant la saisine du Conseil Général de l’Environnement et du Développement Durable, la question semble réglée : « Je crois savoir que le maire d’Ajaccio a accédé à votre demande, l’exécutif ne peut que s’en réjouir, le CGEDD sera donc saisi » déclare Jean Biancucci. Et il va même plus loin : « Ne serait-il pas possible à partir de cette réflexion d’élargir la saisine à l’ensemble de la Corse et notamment aux secteurs à enjeux régionaux tels que définis par le PADDUC ? ».