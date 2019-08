Inondations : L'Ile-Rousse demande au préfet le classement de la commune en catastrophe naturelle

" Les précipitations ont été soudaines et inattendues. Il est tombé en 1 heure l'équivalent de 12 heures de pluie" constate à l'heure du bilan Jean-Jo Allegrini-Simonetti, maire de l'Ile-Rousse, avant de poursuivre: "Forcément, ces pluies diluviennes ont causé d'importants dégâts, notamment dans certains commerces de la villes qui ont été inondés. Je tiens ici à remercier et saluer le travail des pompiers, des services techniques de la ville et les gendarmes qui ont su gérer la situation avec efficacité".



Concernant les causes de cette véritable déferlante qui a tout balayé sur son chemin et pour couper court à toute polémique stérile, le premier magistrat de la commune a tenu une fois de plus à remettre les pendules à l'heure: "Que l'on arrête de colporter de fausses informations et de tout nous mettre sur le dos sans savoir. La vérité, et elle n'est pas d'aujourd'hui, c'est que notre commune est un véritable réceptacles de tout ce qui arrive des communes en amont. C'est un véritable torrent qui arrive à chaque fois sur nous. Il suffit de se rendre sur place pour en faire le constat. La cité paoline se transforme en un véritable entonnoir. On est pas la pour polémiquer avec qui que ce soit, mais la réalité elle est là".



Et de conclure: "Suite à ces intempéries nous avons demandé au préfet de la Haute-Corse le classement de notre commune en catastrophe naturelle".