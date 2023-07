Inizià : le responsable de France 2030 à la rencontre des startups innovantes de Corse

France 2030 est sous-tendu par deux objectifs transversaux consistant à consacrer à la fois 50 % de ses dépenses à la décarbonation de l’économie, sans dépenses défavorables à l’environnement, et 50 % à des acteurs émergents porteurs d’innovation.Ensuite, France 2030 fixe 10 objectifs qui s’articulent autour de trois enjeux : mieux produire, mieux vivre et mieux comprendre notre monde.Lancé en octobre 2021, le dispositif compte quelques lauréats en Corse, parmi lesquels on retrouve une startup en incubation, Biophonia Cette jeune entreprise innovante, installée à Oletta, utilise des méthodes basées sur l'acoustique, l’écologie, le comportement animal, le traitement de signal et l’intelligence artificielle pour améliorer l'acquisition des données sur la biodiversité par acoustique passive.Elle est financée par France 2030 depuis 2022 pour développer un programme visant à réaliser des analyses acoustiques environnementales.Lors de sa visite, Jean-Nicolas Antoniotti, président de l’Incubateur de Corse a aussi pu présenter, à Bruno Bonnell et ses services, les startups innovantes comme ACWA ROBOTICS (Jean-François Rossi et Jean-François Guiderdoni), ARCADIUM E-SPORT, (Alexandre Quaglieri), DELTAGEE, (François Brunetti), MIDGARD, (Anne- Sophie Cadre et Laurent Terramorsi), NEURAL VISION, (Sébastien Gilabert), STEPSOL, (Didier Pierrat) et URBA EARTH, (David Lucena)Jean-Nicolas AntoniottiI, président d’INIZIÀ a, comme bien l'on pose, particulièrement apprécié cette visite. « Cette rencontre stimulante, pragmatique et constructive pour les chefs d’entreprise avec notamment le lien vers les différents appels à projets de France 2030 offre des opportunités prometteuses pour le développement économique et technologique de la Corse. En alignant les objectifs du plan d’investissement France 2030 avec les priorités d’innovation du territoire, les synergies permettront de créer un véritable effet de levier pour développer des projets à forte valeur ajoutée en Corse.»