"Indemnité de trajet Corse" : les syndicats dénoncent le refus des organisations patronales de valider l'accord

Contacté, le Medef Corse estime que c’est bien la question de l’exonération qui pose problème. « Au départ, les entreprises corses étaient exonérées de charges sociales sur le montant versé de l’ITRC. L’évolution actuelle laisse un doute certain sur l’exonération dès le plafond de 200 euros dépassé », explique son président Jean-Louis Albertini. L’organisation patronale a donc demandé aux services de l’Ursaff de « certifier que nous étions exonérés dans le cadre de l’ITRC ». Or, le Medef assure « ne pas avoir obtenu de garanties ». Dans ce contexte, Jean-Louis Albertini souhaite « des précisions et des clarifications », et précise avoir préparé un rescrit social, c’est-à-dire « un dispositif permettant d'obtenir une décision explicite de l’Ursaff sur l'application à une situation précise de la réglementation ».



Dans l’attente, le Medef Corse a donc « différé la signature ». Pour autant, Jean-Louis Albertini assure être « attaché » à l’accord de 2009. « Il est extrêmement vertueux à de nombreux égards. Il est aujourd’hui à un carrefour de son évolution et je pense qu’il faut lui redonner son esprit initial. », juge le président. « Nous sommes prêts à continuer les négociations et à accorder tout le temps qui sera nécessaire », conclut-il.



La position de la CPME est peu ou prou identique. Bertrand Diperi, Vice-président en charge du dossier, se réfère lui-aussi à l’absence d’exonération de charges sociales, au-delà des 200 euros. La CPME considère que l’accord est « bancal » sur deux points : « L’obligation de payer des charges sociales alors qu’il y a un autre système, le barème kilométrique, et le déséquilibre entre les salariés : certains vont en bénéficier, selon les branches, et d’autres non ». L’organisation patronale propose « que les syndicats revoient leur copie, avec un autre accord aussi ou plus avantageux que ce qui existe au niveau national ».