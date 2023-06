Incidents entre supporters à Ajaccio : un journaliste agressé

Avant la rencontre comptant pour la 38e et dernière journée de Ligue 1, remportée 1 à 0 par le club corse, une trentaine de supporters ajacciens s'en sont pris à des fans marseillais, tout juste arrivés dans le parcage fermé qui leur était réservé au Stade François-Coty.

Ils leur ont lancé des insultes à caractère raciste, avec notamment des cris de singe.

Les deux groupes de supporters se sont ensuite jeté des projectiles, pierres, piles et feux d'artifice. Les stadiers de l'OM et la sécurité du club ajaccien sont intervenus et un calme relatif est revenu.

Des CRS ont aussi été déployés le long du parcage marseillais et la rencontre s'est déroulée sans incident notable.





"Ces incidents, c'est triste (...) Ça couvait, il y avait des invectives sur les réseaux sociaux", a regretté l'entraîneur d'Ajaccio Olivier Pantaloni à l'issue d'un match sans enjeu pour les deux clubs, Ajaccio était déjà relégué en L2 et l'OM assuré de finir 3e.

"Ça n'est jamais agréable d'empêcher des supporters de venir mais dans la mesure du possible, ça peut être évité en interdisant le déplacement. Il faut peut-être en passer par là", a-t-il ajouté.







En fin de soirée, la préfecture de Corse-du-Sud ne faisait état d'aucune blessure ni interpellation. Les services de secours sont tout de même entrés dans le parcage marseillais pour soigner un supporter de l'OM au milieu de la deuxième période.

Selon la préfecture, les supporters marseillais devaient quitter le stade tardivement pour être conduits à la fan-zone où ils avaient été réunis dans la journée, sur une plage à proximité de l'aéroport d'Ajaccio. Ceux qui n'avaient pas d'hébergement devaient être conduits dans une salle polyvalente transformée en dortoir.

Un journaliste de France 3 a été agressé par des supporters marseillais alors qu'il était garé dans une station-service à proximité du stade. Il a été pris en charge par les services de secours "pour des plaies au visage", a constaté un journaliste de l'AFP.

Son matériel de reportage a été détérioré.





Vendredi, des incidents avaient déjà opposé des supporters, notamment aux abords d'un hôtel où des Marseillais étaient logés. Ils avaient fait quatre blessés légers.

Le maire de la ville, Stéphane Sbraggia, avait demandé vendredi soir l'annulation du match afin que les supporters, dont la plupart devaient arriver samedi, ne "s'exposent à un risque de violence qui est déjà présent et qui risquerait de prendre une ampleur incontrôlable".