Incendies en Haute-Corse : le feu de Bigorno maîtrisé


C.-V. M le Dimanche 21 Septembre 2025 à 11:07

Les services de lutte contre les incendies font le point ce dimanche matin sur la situation en Haute-Corse.



(Archives CNI)
(Archives CNI)
Le feu de Zalana, déclenché le 19 septembre, est désormais éteint. Les incendies de Riventosa et de Linguizetta, allumés le 20 septembre, ne présentent pas d’évolution mais nécessitent encore un traitement de points chauds. À Favalello et Sant’Andria di Bozio, les chantiers sont considérés comme clairs et restent sous surveillance.
Un nouveau départ de feu est survenu ce dimanche 21 septembre vers 9h15 à Bigorno, en bordure de la route départementale 05, sous le col. Quatre hectares ont brûlé. Le sinistre a été maîtrisé en début d'après midi. L'engagement d’un groupe d’intervention et d’un hélicoptère bombardier d’eau lourd, soit 22 personnels mobilisés ont permis d'en venir rapidement à bout. Les lisères demeurent à l'heure actuelle toujours sous surveillance.




