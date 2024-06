Incendies criminels à Sarrola-Carcopino contre plusieurs véhicules d'une entreprise du BTP

"Le PNC apporte son soutien le plus total à Romain Gaffory, dont les activités ont été ciblées, à trois reprises ces dernières années, par des incendies criminels.

Ce mercredi 5 juin, l’intégralité de ses camions de transport a été ravagée par les flammes. Ces pratiques sont inacceptables. Nous souhaitons apporter notre soutien à Romain, et à tous ces corses qui œuvrent au quotidien pour développer notre économie et pour entreprendre. Nous nous associons au rassemblement de soutien qui aura lieu ce lundi, à 18h30 à Baleone, devant son entreprise. Semi à fianc’à tè !"

Dans la nuit du 5 au 6 juin, l'outil de travail d'un jeune corse a été réduit en cendres sur la commune de Sarrula è Carcupinu.Une fois de plus, des corses, ceux qui se lèvent pour travailler, pour faire vivre leurs familles et leur pays, sont victimes de pratiques délétères et lâches dont on ne peut comprendre l'objectif réel.Ces actes crapuleux commis par des bandes mafieuses instaurent un climat de peur et attisent les haines.Le peuple corse ne doit plus accepter ces pratiques. La société corse doit se retrouver autour de ses valeurs de respect, de travail et de solidarité.A sucietà corsa che no' bramemu pè dumane hè di libertà è di pace è ci teneremu sempre à fianc à à e vittime d'inghiustizie.Chiamemu tutti i corsi à participà à un' addunita di sustegnu sopra locu di u malfattu stu Luniu 10 di ghjugnu à 6 ore è mezu di sera in Baleone accant'à l'intrapresa SGBC