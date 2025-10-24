CorseNetInfos
Incendie virulent à Cagnanu.10 hectares parcourus par les flammes. La RD 80 coupée


La rédaction le Vendredi 24 Octobre 2025 à 15:35

Un violent incendie s’est déclaré vers 14h30 ce vendredi matin au lieu-dit Suare, sur la commune de Cagnano, en bordure de la RD 80 désormais coupée à la criculation



(Photo SIS 2B)
(Photo SIS 2B)
Poussé par des rafales de vent atteignant 110 km/h, le feu, particulièrement virulent, progresse en direction de la mer. Les sapeurs-pompiers ont mis en place une défense de points sensibles sur la tête de feu et le flanc gauche, en direction de Santa Severa. 
Environ dix hectares ont déjà été parcourus par les flammes. Une soixantaine de pompiers sont mobilisés sur place. La route départementale 80 a été coupée. On relèvé sur place des rafales de vent jusqu'à 150 km/h.
Aucun moyen aérien ne peut être engagé en raison de la violence du vent.

À Bisinchi, le feu qui s’était déclaré plus tôt dans la journée est désormais maîtrisé, même si les moyens restent engagés sur place pour surveiller les reprises. Environ deux hectares ont été brûlés.
 




