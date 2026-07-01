Incendie de la Restonica - L’inquiétude des bergers du plateau d’Alzu

Comme le veut la tradition séculaire, début juin les bergers cortenais ont conduit leurs brebis sur les estives du plateau d’Alzu, de Culetta et des Cappelacce. Près de 600 bêtes ont investi ces pâturages. Mais en raison de l’incendie qui sévit sur le secteur depuis une dizaine de jours les bergers sont contraints d’enfermer leurs bêtes et de leur donner du complément alimentaire. Nous avons joint l’un des bergers installés en estive à Culetta. Jean-Marc Albertni possède près de 200 brebis et il s’inquiète de la tournure que prend ce feu







"Ça brûle de tous les côtés"

" Les pompiers font tout ce qu’ils peuvent pour lutter contre l’incendie avec les moyens qu’ils ont et ils ont beaucoup de mérite. L’autre nuit nous avons eu un coup de vent terrible au point que le feu a fortement progressé. Heureusement que j’enferme les brebis pour qu’elles n’aient pas à se faire prendre dans les flammes. Le danger est bien réel ici car le feu progresse vers le Tavignanu par la vallée de Bruscu et il remonte vers la Sega et donc vers le plateau d’Alzu par derrière. Les pompiers luttent dans le même temps contre les flammes du côté des bergeries des Cappelacce et nous craignons d’être pris en tenaille cette nuit, ça brûle de tous les côtés », soutient le berger cortenais.



"Nous ne pourrons tenir que deux jours"

Avec Joseph Sabiani et ses quelques 400 brebis, ils craignent également de manquer de nourriture pour leurs animaux et pour eux. « Nous leurs donnons du complément alimentaire, mais nous ne pourrons tenir que deux jours. J’espère que les hélicos pourront nous porter du maïs et de l’orge dès demain matin, car il nous est totalement impossible de redescendre les brebis vers la Frasseta via nos exploitations. Nous mettrions nos animaux en danger », explique Joseph Sabiani qui affirme également que « les pompiers font un sacré travail.»

«Ils allument des contre-feux sur les crêtes des Cappelacce et j’ai l’impression que ça marche. Ils sont parvenus à le contenir de ce côté, sinon les bergeries auraient brûlé. Et puis je pense que le feu progresse davantage la nuit car nous avons beaucoup de vent qui se lève vers 20 heures tous les soirs. Aujourd’hui le feu est bien descendu vers la vallée et a touché E Funtane Bianche, sur le chemin entre la Frasseta et les Cappelacce. Il se dirige aussi vers les Gruttelle. Le ciel s’est couvert en début d’après-midi, nous avons tous pensé que la pluie viendrait en aide aux pompiers. Malheureusement il n’y a eu qu’une petite averse de moins d’une minute ».





La nourriture risque de manquer également pour les deux bergers qui ne peuvent recevoir aucune aide de la part de leurs familles ou amis, comme cela se faisait tous les deux ou trois jours en temps normal. « Mais les pompiers nous ont affirmé qu’ils nous feraient porter tout ce dont nous avons besoin par hélico. Heureusement, sinon je ne sais pas comment nous ferions ».





Le danger est donc bien réel sur les estives d’Alzu et des Cappelacce. Il faut espérer aujourd’hui que les moyens aériens demandés par les pompiers pourront intervenir car ce mardi après-midi seuls deux hélicoptères bombardiers d’eau sont intervenus sur ce feu de la Restonica qui menace de dégénérer comme en 2000 où plusieurs milliers d’hectares étaient partis en fumée. Corte s’était alors retrouvée noyée sous un épais nuage de fumée, faisant fuir les touristes. C’est bien sûr, ce que les commerçants redoutent aujourd’hui.





Il est à noter également que la navette qui assure le transport des vacanciers jusqu’au pont de Tragone pour leur permettre de rejoindre les lacs, s’arrête désormais au camping de Tuani. C’est ce qu’a annoncé la CdC dans le cadre de la sécurisation des vacanciers et des chauffeurs.

