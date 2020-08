Incendie de Felicetu : 30 hectares brûlés, 80 pompiers toujours mobilisés

Le départ de feu a été signalé vers 23 heures, entre les villages de Felicetu et Muro. L'incendie a rapidement pris de l'importance, une ampleur due au vent violent qui a soufflé toute la nuit. Il a passé la RD 72 ainsi que RD213. Toutes les deux ont été fermées par les gendarmes par mesure de sécurité et rouvertes ce matin.

D’importants moyens ont été mobilisés sur le foyer. Sur place il n’y avait pas moins de 7 groupes d'intervention du SIS 2B de la Sécurité Civile et du SDIS de l’Ardèche, 1 poste de commandement qui a été activé à Muru et 2 chars.

Au total 133 personnels et 40 véhicules ont été mobilisés cette nuit sur le terrain.

Sur place le commandant Patric Botey du SIS Haite-Corse et le lieutenant Jean-Jacques Vigneau, chef de groupe Calvi ainsi que les chefs de centre de Balagne





Le bilan de l’incendie était estimé ce mardi matin à 30 hectares de végétation détruite.

Dès 8 heures, alors que le vent a baissé d’intensité, les moyens aériens ont pu intervenir ce qui a ralenti la progression du feu. À 10 heures, l'incendie n'était pas encore fixé, mais son avancée donne aux 80 pompiers engagés sur place espoir de le maîtriser dans la journée.

Ce matin sur place il y a encore quatre groupes feu de forêt qui sont épaulés par des Canadairs et le Super Puma bombardier d'eau.

Pour le moment aucun élément ne permet de déterminer l'origine du feu mais des spécialistes cynotechniques sont engagés en appui des intervenants des groupements d'incendie et de secours pour déterminer les causes de l'incendie.