Impôt sur le revenu : la campagne 2024 est lancée pour 91 000 foyers corses imposables

Cette année, les barèmes ont été rehaussés de 4,8 %, soit autant que l’augmentation des salaires qui, en 2023, oscille entre 4,7 et 4,95 % alors que l’inflation fut de 5%. Autrement dit, votre pouvoir d’achat a baissé ! Les plus chanceux auront quand même l’opportunité de passer dans une tranche inférieure pourvu que leur rémunération soit pile entre deux fourchettes. Ainsi, un couple de salariés avec deux enfants qui gagnent 42 000 € net/an payera 182€ de moins que l’année dernière.



L’indemnité kilométrique est gelée à 5,4 %



Si vous optez pour un défraiement au réel de vos trajets domicile-travail ou de vos déplacements professionnels avec votre véhicule, le barème est identique à l'année dernière, soit 5,4 %.

Après avoir été de 10 % en 2022, ce taux n’est aligné ni sur l’inflation ni sur l’augmentation des prix du carburant. Rappelons qu’entre fin 2022 et aujourd’hui, le litre de super a augmenté de 0.26 € soit 15.9 %. Ce barème pénalise les automobilistes alors que grâce aux taxes TICPE et TVA calculées sur le prix du brut, Bercy a encaissé 28.5 Milliards d'Euros sur les produits pétroliers cette année.



Suppression définitive de la redevance et extension de la défiscalisation des dons



Ne cherchez plus où déclarer votre téléviseur : La disparition de la contribution à l’audiovisuel

public qui datait de 1948 est entérinée ! Cet impôt ne correspondait plus aux modes de consommation actuels. Il est complètement abandonné sous cette forme au profit d’un prélèvement via la TVA.

Autre nouveauté, les associations qui œuvrent en faveur de l’égalité homme-femme bénéficient d’une défiscalisation des dons à hauteur de 66 %. Déclarée grande cause nationale dès le premier mandat d’Emmanuel Macron, leurs actions sont désormais reconnues d’utilité publique. Il n’est jamais trop tard pour bien faire !



Ce qui change pour les parents et les emplois à domicile



Autre mesure en lien avec « le réarmement démographique », elle concerne les jeunes parents : si votre enfant de moins de six ans est gardé en dehors du domicile, le montant des dépenses est dorénavant de 3 500 euros par enfant au lieu de 2 300 €. Ainsi, les frais de garde peuvent générer 1 750 euros de crédit d'impôt contre 1 150 euros l’année précédente, soit une hausse de 600 euros.

Si votre enfant est étudiant et qu’il est rattaché à votre foyer fiscal, vous pouvez déduire, sans présentation de justificatifs, la somme forfaitaire de 3 968 € au titre du logement et de la nourriture. Idem s’il est au chômage. S’il n’est pas domicilié chez vous, la pension déductible est de 6 674 €. Attention, dans ce cas, de bien préciser son adresse sur votre déclaration.



Par ailleurs, si vous faites partie des 30 000 insulaires qui font appel à un salarié à domicile, la masse salariale est portée à 12 000 € par foyer (majorés de 1 500 euros par enfant s'il s'agit d'une nounou et de 8 000 € s’il s’agit de prendre en charge une personne invalide vivant sous votre toit). Le crédit d’impôt pour ces dépenses est depuis peu soumis à l’avance immédiate, vous n’avancez plus que 50 % des montants.



Rien de nouveau pour les propriétaires corses



Depuis cette année, la déclaration d’occupation est obligatoire. Si vous êtes propriétaire, occupant ou bailleur, vous devez impérativement déclarer la situation de vos biens immobiliers. Les résidences secondaires sont taxées en conséquence. A la question : « Est-il à l’étude pour la Corse - ainsi que pour d’autres territoires montagneux à forte occupation touristique - de mettre en place une fiscalité différente entre ceux qui possèdent une résidence secondaire pour leur agrément et ceux qui sont contraints, pour leur travail ou pour la scolarité de leurs enfants, d’avoir un logement en ville en plus d’un bien au village où ils ont leurs racines ? » on nous répond par la négative. A ce jour, cette problématique n’est pas à l’étude, alors que cette imposition aurait besoin d’être nuancée dans la mesure où elle recouvre des réalités très différentes, en particulier en Corse.