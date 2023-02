Il se produit à Corte puis à Biguglia : quand le groupe Eppò travaille sa mise scène

Le groupe est composé de 5 musiciens et chanteurs bastiais : Anghjulu Torre, François Spinelli, Petru Veyrat-Tristani, Ange Bianchini et Jean-Philippe Graziani. Des artistes qui ont déjà fait leurs preuves dans des formations comme « Les Varans » ou AC/DC tribute Corsica.Imprégné des racines de la tradition chantée corse, Eppò entraîne le public dans sa quête audacieuse qui mêle sonorités traditionnelles et actuelles. Le résultat, un assemblage inattendu aux ingrédients colorés de Méditerranée, épicé par des textes poétiques et facétieux, repousse les frontières de la musique corse avec simplicité, enthousiasme, joie, ferveur, facéties, rêves… Et c’est festif et communicatif !La résidence du groupe culturel Eppò , menée actuellement et ce jusqu’en mars prochain, porte sur la spécialisation de la mise en scène et de la présence scénique d’un groupe. Ainsi le groupe a pu travailler avec un intervenant spécialisé : le metteur en scène et acteur Jean-Pierre Lanfranchi.Le groupe se produira ce jeudi 9 février à U Spaziu Natale Luciani de Corte et le vendredi 10 à la salle Carlu Rocchi à Biguglia. L’occasion de voir Eppò investir la scène différemment.« Il y aura de nouvelles chansons, car on a de cesse de travailler pour enrichir notre répertoire et puis il y aura aussi quelques invités donc ce ne sera pas vraiment un spectacle tout à fait classique » explique Ange Torre. « Durant cette résidence on a essayé de peaufiner notre mise en scène, car c’est une chose importante. Pour cela nous avons fait appel au professionnel qu’est Jean-Pierre Lanfranchi ».Auteur, acteur, metteur en scène qu’on ne présente plus, Jean-Pierre Lanfranchi a réuni le groupe dans son espace de travail à l’école de Toga à Bastia. «Travailler la mise en scène est un bien grand mot, car le groupe avait déjà travaillé dessus et il me fallait juste rajouter un regard extérieur et quelques détails qui me semblaient importants pour le rythme global du spectacle ».Des petits détails qui sont toutefois importants pour Ange Torre. « Avec les autres musiciens, on travaille sans cesse pour se perfectionner et la vision, les retouches de Jean-Pierre vont nous aider à grandir. C'est une aide très précieuse dans ce qu’on veut faire. On se veut un groupe traditionnel, très festif, populaire. Populaire c’est le maître mot du groupe ».Eppò nourrit de nombreux projets de scène et CNI aura bien sûr l’occasion d’en reparler tout comme ceux de J.-P. Lanfranchi. « J'ai un projet de monter Don Quichotte, en plusieurs épisodes, car si on voulait raconter son histoire en entier il faudrait monter une pièce de 48 heures au moins. J'ai donc décidé d'en faire un spectacle d’à peu près 4h30, avec une heure et demie par an. C’est un travail énorme parce que c’est un roman et qu’il faut l’adapter, puis le mettre en scène pour le présenter dans un théâtre. Je voudrais faire ça avec des univers un peu particuliers et c’est pour ça que j’ai fait appel à quelqu'un qui a tourné à peu près dans le monde entier avec des spectacles de Philippe Genty ».