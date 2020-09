Il a disparu le 15 septembre entre la Corse et l'Italie

Philippe Bocket a appelé les secours le 15 septembre après que son voilier de 11 mètres ait heurte "quelque chose". Puis plus rien.

Les secours italiens sont arrivés sur les lieux 3 heures après l’alerte : mais ils n’ont trouvé qu’un canot vide et personne. Pas de trace du navigateur, ni de son chien.



Virginie Besse, une de ses proches, inquiète, a depuis lancé un appel de détresse.

« Mon oncle a disparu en mer mardi 15 dans la soirée aux alentours de l'île de Monte Cristo. Il était sur son voilier de 11m avec son chien beige. Il a appelé son frère et les secours car son bateau était endommagé

Il a dit qu'il montait sur son canot de sauvetage avec son chien. Mais 20 minutes plus tard il n était plus joignable ! Et les secours, qui se sont rendus sur les lieux, n'ont rien trouvé jusqu'à maintenant !

Si vous êtes dans les environs, sur les côtes ou en mer, merci de prévenir les secours si vous voyez un bateau endommagé, un canot a l'abandon échoué, un chien errant, partagez le plus possible !

Merci »



Si vous avez la moindre information, prière de contacter les services de secours français ou italiens.