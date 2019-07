INSOLITE - Une baleine à bosse aperçue en Méditerranée, au large de la Corse

L'énorme cétacé a été vu la semaine dernière entre la Corse et l'île de Capraia. Normalement, la baleine à bosse vit dans les eaux océaniques, sa présence en Méditerranée intrigue donc les scientifiques. Elle s'est sûrement perdue lors de la migration en traversant le détroit de Gibraltar. Ensuite, elle a été repérée il y a quelques mois en face de Naples. Et alors que tout le monde pensait qu'elle était morte, la baleine à bosse, l'un des plus grands mammifères marins à l'état sauvage, a été photographiée par des passagers d'un ferry au large de la Corse.



C'est la première fois qu'une baleine à bosse est aperçue dans notre mer. Le journal italien La Nazione, le premier à avoir donné l’info, a souligné l’unicité de cette observation et la surprise des passagers d’un ferry de rencontrer une "baleine aux longues ailes" (comme son nom l'indique en grec) en pleine Méditerranée alors qu'ils naviguaient entre Capraia et la Corse.

« C’est comme si une colonie de manchots empereurs avait été découverte sur les plages de l’île d’Elbe » ont commenté des scientifiques spécialisés de l'institut Thetys, qui ont observé les photos prises par les touristes et confirment qu'il s'agit bien d'une baleine à bosse. Elle est apparue début mars dans le golfe de Naples, comme en témoignent les photos prises par un groupe de pêcheurs incrédules.





Alors que les experts pensaient qu’il s’agissait d’un spécimen immature perdu dans l’entonnoir de Gibraltar lors de la migration saisonnière, destiné donc à mourir de faim, une seconde observation a été faite entre Corse et Capraia, photographiée et filmée par les passagers d’un ferry de la société Grandi Navi Veloci.

La documentation fournie aux experts montre que non seulement la baleine n’est pas morte de faim, mais qu'elle se porte bien.





La présence du cétacé dans les eaux de la mer Méditerranée est un fait rare. D’ordinaire, ces baleines vivent dans les eaux froides océaniques du Pacifique, notamment.

